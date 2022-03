Jeep introduceert eerste volledig elektrische SUV in 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Amerikaanse automerk Jeep is van plan om in 2023 zijn eerste volledig elektrische SUV te introduceren.

Het heeft nog niet veel details van de BEV (batterij-elektrisch voertuig) gedeeld, maar heeft er twee afbeeldingen van gepost - die het van de voor- en achterkant laten zien.

Meer informatie over het aanstaande model zal in de "komende maanden" worden vrijgegeven. Gezien het feit dat het "begin volgend jaar" is gepland, zullen we waarschijnlijk de belangrijkste functies - aandrijflijn, bereik, enz. - ontdekken in regelmatige updates.

De CEO van Jeep-merkeigenaar Stellantis, Carlos Tavares, heeft eerder aangekondigd dat zijn bedrijf zich inzet voor volledige elektrificatie van zijn SUV-activiteiten. Deze naamloze auto is dus nog maar het begin.

Tegen 2025 zullen er ook emissievrije versies van het volledige voertuiggamma zijn, met plug-in hybride varianten van andere modellen gepland.

De huidige line-up bestaat uit de Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Cherokee 4xe, Renegade, Wrangler en Wrangler 4xe. Een of meer van deze zouden de komende jaren kunnen eindigen met een extra emissievrije versie. Plug-in hybride varianten van de Renegade en Compass werden al in 2019 getoond.

"Dit nieuwe, volledig elektrische Jeep-voertuig zal begin volgend jaar worden gelanceerd, waardoor het bereik van het merk wordt vergroot en de volgende stap wordt gezet om de visie van Jeep op Zero Emission Freedom te verwezenlijken", aldus het merk op zijn perssite.

