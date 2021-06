De Jeep Magneto is een brutaal elektrisch Wrangler-concept

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jeep heeft de Wrangler Magneto onthuld, een elektrische conceptauto die is ontworpen om te laten zien wat je mag verwachten van een toekomstige elektrische Wrangler.

Het is gebaseerd op de Jeep Wrangler Rubicon 2020 en lijkt vast te houden aan veel van de offroad-vaardigheden van de Wrangler, met een vermogen dat past bij de 3,6-liter Pentastar V6-motor, met behoud van de 30-inch doorwaaddiepte en met een buikpan en slip platen om de elektrische componenten en de batterijen te beschermen.

Er zijn vier accupacks, verdeeld om het gewicht in balans te houden, met een totaal vermogen van 70 kWh. Hij draait op een 800-volt systeem, met een aangepaste motor die het koppel van 370 Nm en het equivalente vermogen van 285 pk zal leveren.

Daarmee zal deze Jeep in 6,8 seconden van 0-100 km/u doen, maar er is geen woord over de actieradius - de meeste autos met dat soort batterijcapaciteit zullen ongeveer 250 mijl afleggen.

Uniek is dat er een zesversnellingsbak is, wat resulteert in een handmatig-elektrische aandrijflijn, dus je zou ermee rijden als een normaal shift-stick-model met een echte koppeling. De meeste elektrische autos zijn single speed.

Gekleed met een passend opwindend ontwerp, zitten 35-inch banden op de 17-inch velgen, terwijl er twee 12V-batterijen zijn om hulpsystemen te laten werken. Dat is inclusief de lier, radio en verlichting, terwijl een converter deze accus kan opladen vanuit de hoofdaccu van het voertuig.

Jeep suggereert dat je die stroom aan boord kunt gebruiken om je camping van stroom te voorzien als je eenmaal diep in het onbekende bent gereden.

Het is niet te zeggen hoe die versnellingsbak in het echte leven zou werken, maar het valt niet te ontkennen dat het een concept is dat gemakkelijk te zien is.

Geschreven door Chris Hall.