Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jaguar Land Rover introduceert Amazon Alexa-ondersteuning voor al zijn voertuigen met het Pivi Pro-infotainmentsysteem.

Dat betekent dat nieuwe en bestaande Jaguar- , Range Rover- en Land Rover- autobezitters de stemassistent kunnen gebruiken zonder dat ze een telefoon nodig hebben. Ze kunnen onderweg het weer bekijken, muziek instellen en zelfs hun slimme huishoudelijke apparaten activeren - alles wat normaal mogelijk is met een Echo-apparaat.

De assistent werkt ook samen met de autotechnicus van de fabrikant in het VK en de VS, zodat chauffeurs relevante vragen kunnen stellen, zoals hoeveel bereik er beschikbaar is of dat alle deuren op slot zijn, allemaal vanuit het comfort van uw huis via de Jaguar en Land Rover Remote Skill.

De Remote Skill werkt ook op Britse en Amerikaanse automodellen met het Touch Pro-infotainmentsysteem.

TomTom Go-navigatie-app is een premium mobiele navigatie-app voor alle bestuurders Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Deze briljante app is de perfecte manier om tijdens het rijden te navigeren.

Alexa- ondersteuning wordt toegevoegd via een draadloze software-update, zolang de gebruiker een online pack-abonnement van 12 maanden heeft. Een actief Amazon-account is ook nodig.

"De naadloze integratie van Amazon Alexa met ons Pivi Pro-infotainmentsysteem geeft klanten eenvoudige, intuïtieve spraakbediening van regelmatig gebruikte functies, waardoor de rijervaring nog aangenamer wordt. Het feit dat we deze nieuwe functie ook aan bestaande klanten kunnen aanbieden, bewijst de waarde van onze software-over-the-air-updates", zegt Alex Hislop, directeur elektrotechniek van Jaguar Land Rover.

Geschreven door Rik Henderson.