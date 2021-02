Jaguar zal vanaf 2025 een volledig elektrisch luxe automerk zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jaguar Land Rover heeft ingrijpende veranderingen in zijn activiteiten aangekondigd, waardoor Jaguar een volledig elektrisch merk wordt. De nieuwe plannen stellen ook een tijdlijn vast voor eerder aangekondigde ambities om elektrische modellen binnen de JLR-groep te hebben.

De nieuwe wereldwijde strategie voor Jaguar Land Rover, genaamd Reimagine, legt een vaste toezegging vast voor een nieuwe richting voor het bedrijf. Het grootste nieuws is dat Jaguar een volledig elektrisch merk wordt.

Dit zal een grote impuls betekenen in het segment van luxe elektrische autos, met Jaguars nieuwe focus op het leveren van hoogwaardige elektrische modellen. Jaguar begon dit met de i-Pace in 2018, bijgewerkt in 2020 , en zegt nu dat alle Jaguar-modellen tegen 2025 elektrisch zullen zijn. Onderdeel van de aankondiging is de annulering van de geplande Jaguar XJ-vervanging, maar het bedrijf heeft het gezegd kan het naamplaatje in de toekomst opnieuw invoeren.

Onderdeel van de verhuizing is een overgang van platforms tussen de groepen, met een batterij-elektrisch voertuigplatform voor Jaguar en twee platforms voor Land Rover-modellen - de Modular Longitudinal Architecture (MLA) en Electric Modular Architecture (EMA) - die de productie voor beide merken.

JLR streeft al een tijdje naar elektrificatie, maar nu weten we dat er de komende 5 jaar zes puur elektrische Land Rover-modellen op de markt zullen komen - waarvan de eerste in 2024 zal verschijnen. We weten niet of dit Range Rover, Discovery of Defender, maar het bedrijf houdt vast aan Land Rover-merken die de beste ervaring bieden voor degenen die door avontuur worden aangedreven, dus we verwachten geen verwatering van de offroad-capaciteiten. We vermoeden dat de focus zal liggen op Velar- of Evoque-modellen voor de massamarkt.

Land Rover-merken zullen echter niet alleen elektrisch zijn en het bedrijf positioneert zich voor de volgende stap en bevestigt dat waterstof-brandstofcelmodellen in 2021 zullen beginnen met testen op de Britse wegen, met als doel de diesel vanaf 2026 uit te faseren.

Het bedrijf schat dat tegen 2030 60 procent van de verkoop van Land Rover-modellen elektrisch zal zijn, terwijl dit voor Jaguar 100 procent elektrisch zal zijn. Dit past ook in de tijdlijn van het VK om de verkoop van benzine- en dieselautos tegen 2030 te verbieden.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 15 februari 2021

Er gaat het komende decennium veel gebeuren met zowel de merken Jaguar als Land Rover, waarbij de herpositionering van Jaguar een veel gedurfdere zet zal zijn.

Geschreven door Chris Hall.