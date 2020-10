Actieve ruisonderdrukking zorgt ervoor dat nieuwe Jaguar- en Land Rover-modellen zich nog verfijnder voelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jaguar Land Rover heeft ruisonderdrukking geïmplementeerd in enkele van de modellen in zijn assortiment, met als doel het geluid van de motor en de weg te verminderen voor een meer verfijnde rijervaring.

Het systeem werkt op dezelfde manier als actieve ruisonderdrukking doet op premium hoofdtelefoons , met behulp van externe sensoren om ruis te detecteren en te isoleren, waarbij de tegenfase-geluidsgolf vervolgens door de Meridian-luidsprekers in de cabine wordt gevoerd, zodat je dat externe geluid niet kunt horen.

JLR zegt dat dit het weggeluid dat veel voorkomt in autos kan verminderen, door een ruisonderdrukkingstechniek te gebruiken in plaats van de geluidsdemping over het voertuig te verhogen, wat op zijn beurt het gewicht zou verhogen en daarmee de energie die nodig is om de auto te besturen.

Achtergrondgeluid bij lage frequenties - zoals gebruikelijk in vliegtuigen en autos - is vaak het doelwit voor ruisonderdrukking. Het draagt bij aan de vermoeidheid voor de bestuurder of passagier, en maakt zaken als gesprekken of genieten van muziek een beetje frustrerender.

Het nieuwe systeem kan naar verluidt de geluidspieken met maar liefst 10dB verlagen, wat in combinatie met de voordelen van elektrische mobiliteit, mogelijk gemaakt in de P400e-modellen van JLR, betekent dat u in redelijk rustige omstandigheden kunt rondrijden.

De actieve ruisonderdrukking wordt aangedreven door Silentium Active Acoustic-technologie (ziet u wat ze daar deden?) En zal beschikbaar zijn op de nieuwe Jaguar F-Pace, Jaguar XF en Range Rover Velar .

"We zijn toegewijd aan het creëren van een toevluchtsoord voor onze klanten en deze nieuwe technologie stelt ons in staat om ongewenste geluiden uit de cabine te verwijderen. Het maakt de ervaring rustiger, verbetert het welzijn van de passagiers en helpt de cognitieve belasting en dus reactietijden te verminderen", aldus Iain Suffield , Jaguar Land Rover specialist in verfijning van geavanceerde technologieën.

Geschreven door Chris Hall.