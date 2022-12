Hyundai Kona krijgt een radicaal nieuw ontwerp, vergroot de binnenruimte

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Hyundai Kona is opnieuw ontworpen, zodat hij beter naast de Hyundai Ioniq 5 past.

Hoewel hij nauw verwant is aan de Kia Niro, is de Kona volgens Hyundai eerst ontworpen als EV. Dat betekent dat er aanpassingen zijn gemaakt voor de hybride en ICE-versies, in plaats van andersom.

Deze compacte SUV is een populaire keuze voor stedelingen, waarbij de nieuwe versie van de EV nu profiteert van de kenmerkende gepixelde lichten die we op de Ioniq 5 zagen.

De nieuwe Hyundai Kona is groter dan het uitgaande model, met een interieur dat beter is ontworpen voor de passagiers, met meer ruimte en een meer futuristische esthetiek. Ook hier is een deel van de stijl van de Ioniq 5 overgenomen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Zo buigen de dubbele 12,3-inch displays zich achter het stuurwiel en zorgt de sfeerverlichting voor een lounge-achtige ervaring in het interieur.

Hyundai toont op dit moment alleen het ontwerp, dus er zijn geen officiële details over het vermogen of iets anders.

We verwachten echter dat de nieuwe Hyundai Kona nauw zal aansluiten bij de Kia Niro EV, die een 64,8kWh batterij biedt en een vermogen van 201 pk dat de voorwielen aandrijft.

Wij haalden ongeveer 268 mijl uit een volledige lading. Kia biedt 72kW pieklading op haar model en het zal interessant zijn om te zien of Hyundai met dezelfde specificaties komt, of dat het de laadsnelheid opvoert.

Meer details worden de komende maand beloofd - en we zullen u zeker op de hoogte houden zodra we achter het stuur zitten.

Geschreven door Chris Hall.