Ioniq 6 'geëlektrificeerde stroomlijner' lijkt klaar om Hyundai's EV dominantie voort te zetten

(Pocket-lint) - Hyundai maakt golven op het gebied van elektrische auto's, met zijn Ioniq 5 die meerdere prijzen heeft gewonnen - en terecht. De volgende elektrische auto wordt de Ioniq 6, die Hyundai de 'geëlektrificeerde stroomlijner' noemt.

Hij heeft een lange en lage elegantie, die past bij de naam streamliner en de romantiek oproept van een gouden tijdperk van reizen, maar toch een heel moderne propositie biedt.

Het ontwerp is uiteraard gebaseerd op aerodynamica om deze auto zo efficiënt mogelijk te maken en dat draagt bij aan de actieradius van 610 km (379 mijl). Er is een batterij van 77,4 kWh en hij is gebouwd op het E-GMP-platform zoals bij de Ioniq 5.

Er zijn opties voor achterwielaandrijving en vierwielaandrijving, waarbij de laatste 239 kW vermogen levert, waarmee de auto in 5,1 seconden van 0 naar 100 km/u kan rijden, wat behoorlijk snel is. Tegelijkertijd zegt Hyundai dat de Ioniq 6 een van de meest energiezuinige modellen op de markt zal zijn.

Zoals we onlangs van een aantal elektrische auto's hebben gezien, is het interieur echt modern en meer ontworpen als een lounge dan als een traditionele auto.

Er zijn elementen in de Ioniq 6 die je herkent van de Ioniq 5, zoals de displays in het interieur en het infotainmentsysteem, maar bij dit model klapt het dashboard aan het einde omhoog in tips waarin de displays voor de digitale buitenspiegels zijn ondergebracht.

De tweekleurige interieurverlichting draagt bij aan de ambiance, terwijl de intensiteit van de sfeerverlichting kan worden gekoppeld aan de snelheid van de auto. Hoe sneller u rijdt, hoe feller het licht wordt.

De binnenruimte is gemaximaliseerd, met stoelen die 30 procent dunner zijn dan veel andere auto's, zodat ze minder ruimte innemen, met optionele Relaxation Comfort-zetels. Hyundai ziet de Ioniq 6 als meer dan alleen een auto om van A naar B te komen - hij wil dat u de ruimte gebruikt om te ontspannen of te werken.

Om de ervaring nog beter te maken, is er een "ruimteschipachtig geluid" in het interieur, terwijl u de prestaties van de auto kunt afstemmen op uw eigen wensen met een aangepaste rijmodus.

Er zijn ook tal van rijhulpjes, waarbij Hyundai een voorbeeld neemt aan Tesla en hulp biedt bij het wisselen van rijstrook, samen met andere systemen voor een semi-autonome rijervaring.

Wat waarschijnlijk het meest opwindend is aan de Ioniq 6, is dat veel van het aanbod standaard zal zijn. Hyundai heeft de neiging om goede specificaties aan te bieden op instapniveau en zeker wanneer je moet concurreren met concurrenten als de Mercedes EQE of BMW i4, zal de prijs van doorslaggevend belang zijn.

De eerste leveringen worden verwacht in Korea en Europa tegen het einde van 2022, de VS volgen in 2023.

Om de bestelervaring te starten, gaat Hyundai de metaverse in via Roblox en Zepeto, terwijl er ook een digitale XR-studio komt waar je de auto kunt ontwerpen en bekijken met verschillende VR-headsets.

Geschreven door Chris Hall.