De Hyundai Ioniq 6 EV is een 'geëlektrificeerde stroomlijner'

(Pocket-lint) - Eerder dit jaar kondigde Hyundai aan dat het van plan is om tegen 2030 niet minder dan 17 nieuwe voertuigen op de markt te brengen. Het is dus logisch dat de volgende daarvan een opvolger is van de fantastische Hyundai Ioniq 5.

De Ioniq 6 wordt gepresenteerd als een geëlektrificeerde stroomlijner, met andere woorden, een volledig elektrische auto met een aerodynamisch efficiënte carrosserie. Een EV die gemaakt is met energie-efficiëntie en milieuverantwoordelijkheid in het achterhoofd. Het bedrijf zegt dat het "innovatief gebruik heeft gemaakt van duurzame materialen" en de Ioniq 6 vanaf het begin heeft gebouwd met een ontwerp waarin de mens centraal staat.

De Hyundai Ioniq 6 is gestroomlijnd en elegant, met een ultralage luchtweerstandscoëfficiënt die meer prestaties zou moeten bieden dan de meer gezinsgerichte Ioniq 5. Deze auto verschilt nogal van de aankomende elektrische SUV Ioniq 7, de allereerste elektrische drie-rij SUV van het bedrijf en een lust voor het oog.

Ondertussen heeft de Ioniq 6 zeker een aantal gestroomlijnde Porsche-achtige lijnen. Dit sportieve uitzicht wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende designaspecten, zoals geoptimaliseerde deflectoren, een kleinere afstand tussen de wielkasten en slankere optionele digitale zijspiegels. Aan de achterzijde heeft hij een elliptische, op vleugels geïnspireerde spoiler en andere accenten om de aerodynamica verder te ondersteunen.

Hyundai belooft ook een ruim interieur met een cocon-achtige sfeer. Een plek om je te verstoppen en te genieten van de rijervaring. Dit zogenaamde gebruikersgerichte interieurdesign omvat een modulair touchscreen dashboard met een centraal geplaatste bedieningseenheid om afleiding te minimaliseren en veilig rijden te bevorderen.

Het interieur van de Ioniq 6 springt echt in het oog met "Dual Colour Ambient Lighting" dat keuze biedt uit 64 kleuren en zes dubbele kleurthema's om de interne sfeer aan te passen. Verschillende onderdelen van het interieur en exterieur zijn gemaakt van gerecyclede en duurzame materialen.

Deze nieuwe Inoniq is gebouwd op dezelfde 800V, supersnelle laadarchitectuur als de Inoniq 5. Over de specs, actieradius of andere specificaties is echter nog niets bekend. De productie begint in juli, maar er is nog geen informatie over wanneer de auto beschikbaar zal zijn.

Geschreven door Adrian Willings.