(Pocket-lint) - Hyundai kondigde op het Investor Day-forum zijn plannen aan om binnen de komende acht jaar 17 nieuwe elektrische voertuigen te introduceren.

De automaker zei dat 11 van de nieuwe voertuigen zullen worden toegewezen aan het merk Hyundai, terwijl Genesis de andere zes krijgt . De nieuwe Hyundai-modellen zullen bestaan uit drie sedan-auto's, zes SUV's, één lichte bedrijfswagen en één een "nieuw type model". Genesis introduceert twee standaard personenauto's en vier SUV's, te beginnen met de Electrified GV70 die later dit jaar wordt gelanceerd.

Houd in gedachten dat Genesis, de luxetak van de Hyundai, al heeft beloofd om vanaf 2025 een merk dat alleen elektrisch is te worden. Ondertussen is Hyundai van plan om in 2025 de tweede generatie van zijn E-GMP-platform te lanceren om de productiekosten te verlagen. Het wordt Integrated Modular Architecture (IMA) genoemd en luidt een nieuw tijdperk van gestandaardiseerde batterijen en motoren in.

"Hyundai versnelt met succes zijn transitie naar elektrificatie en wordt een wereldleider in EV's, ondanks een uitdagende zakelijke omgeving als gevolg van het wereldwijde chiptekort en de aanhoudende pandemie", zei Jaehoon Chang, president en CEO van Hyundai, in een persbericht op 2 maart 2022. "Samen met onze naadloze inspanningen om de waarde van EV's te verbeteren, zal Hyundai Motor zijn zakelijke duurzaamheid als 'aanbieder van mobiliteitsoplossingen' blijven waarborgen door middel van geavanceerde technologieën van niet alleen hardware maar ook software".

Hyundai zei dat het ernaar streeft om tegen 2030 jaarlijks 1,87 miljoen EV's te verkopen. Om de jaarlijkse verkoop te verhogen, kondigde Hyundai ook een investeringsstrategie van £ 12 miljard aan.

Geschreven door Maggie Tillman.