(Pocket-lint) - Tijdens de Los Angeles Auto Show 2021 onthulde Hyundai een nieuw elektrisch voertuigconcept in de vorm van een SUV genaamd de Seven.

Gebouwd op het Electric-Global Modular Platform van de Zuid-Koreaanse autofabrikant , dat ook zal worden gebruikt voor de aanstaande Ioniq 5 , Kia EV6 en Genesis GV60 , gebruikt de Seven opladers met een capaciteit van 350 kW, die van 10 procent tot 80 procent kunnen opladen. cent in ongeveer 20 minuten, en heeft een doelbereik van meer dan 300 mijl. Het is een extra groot voertuig, compleet met een wielbasis van 10,5 voet en een hoge grille.

Het interieur is gemaakt van hernieuwbare en gerecyclede materialen - zoals bamboe en koper - en zelfs hygiënische stof voor het pandemische tijdperk. Er zijn ook ingebouwde UVC-lampen die alles binnenin kunnen steriliseren. Hyundai ontwierp ook een HVAC-systeem voor in de auto met horizontale en verticale modi om de luchtstroom te regelen.

Andere kenmerken zijn deuren in koetsstijl en verstelbare stoelen, waaronder een zitbank die van achteren naar opzij gaat, kapiteinsstoelen die kunnen draaien en schuiven, en een bestuurdersstoel met een verborgen intrekbare stuurknuppel. Het interieur doet ons denken aan andere futuristische autoconcepten van onder meer Mercedes .

Helaas is de Seven een gewoon conceptvoertuig, wat betekent dat hij niet snel in productie zal gaan. Maar misschien zullen sommige functies ervan in toekomstige elektrische voertuigen terechtkomen. Voor een blik op enkele van de interessantere EVs, zowel bestaande als toekomstige, zie de handleidingen van Pocket-lint hieronder: