Hyundai Grandeur resto-mod geeft dit beest uit de jaren 80 een volledig elektrische make-over

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hyundai, dat net de beste auto had gewonnen met de Ioniq 5 bij de Pocket-lint Awards 2021 , zette de lat hoger met een nieuw verbluffend concept.

We hebben de Ioniq 5 geprezen om zijn retro-uiterlijk, maar deze Grandeur retro-mod brengt hem naar een geheel nieuw niveau van 1986 chic. Er zijn enkele bekende details, zoals die Parametric Pixel-lampen, maar het behouden van die boxy sedan-vorm uit de jaren 80 laat zeker de nostalgische belletjes rinkelen.

Het doel van deze Heritage Series-make-over is om eer te bewijzen aan eerdere autos en ze tegelijkertijd een moderne make-over te geven - en Hyundai wil echt dat je oplet wanneer het zijn volgende productie-auto - de Ioniq 6 - onthult op de LA Autoshow in de komende weken .

Hoewel vintage motoren er aan de buitenkant vaak geweldig uitzien, is het het interieur dat ze echt onderscheidt van moderne tegenhangers.

Gelukkig krijgt ook het interieur een opknapbeurt, met bordeauxrood fluweel en nappaleer. Kijk maar naar de vetersluiting aan de achterkant van de stoelen, sommigen zouden zelfs kunnen zeggen dat het provocerend is.

Er is een enorm digitaal aanraakscherm om het nieuwste op het gebied van inhoud en connectiviteit te leveren, maar eenmaal geparkeerd, kun je het digitale ivoor kietelen met een digitale piano - zorg er gewoon voor dat je je hoofdband draagt en je jasmouwen hebt opgerold Voordat je start.

De versnellingshendel is een uitbundige hendel in vliegtuigstijl, terwijl er een verborgen compartiment in de middenconsole is dat Hyundai suggereert om te gebruiken om horloges op te bergen. Horloges? In je auto? Werkelijk?

TomTom Go Navigation App is een premium mobiele navigatie-app voor alle bestuurders, met een gratis proefperiode van drie maanden Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Deze briljante app is de perfecte manier om te navigeren terwijl je rijdt.

Het is zeker een lust voor het oog - vooral als je een kind uit de jaren 80 bent - en hoe meer van deze resto-mods we zien, hoe meer we willen dat ze hun weg naar productie vinden. Maar houd de Ioniq 6 en de Ioniq 7 in de gaten, waar de echte wereldautos van Hyundai naartoe gaan.