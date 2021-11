Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De in Zuid-Korea gevestigde autofabrikant Hyundai heeft beelden geplaagd van zijn nieuwe elektrische SUV-concept en onthuld wanneer het zal debuteren. Hij gaat Seven (gestileerd SEVEN) gaan heten en wordt officieel onthuld op de AutoMobility Los Angeles autoshow in november 2021.

Hyundai heeft natuurlijk niet al te veel details bekendgemaakt over zijn strakke en ruime Seven. Tot op heden heeft het slechts vijf afbeeldingen vrijgegeven en zei het "Hyundai Motors toekomstige ontwerp- en technologische innovatie in het tijdperk van elektrische mobiliteit" vast te leggen. Het heeft ook verschillende andere hyperbolische uitspraken gedaan, zoals zeggen dat de SUV "meubels heeft afgewerkt met duurzame materialen die een verfijnd , milieuvriendelijke mobiliteitservaring die de veranderende levensstijl van zijn klanten weerspiegelt".

Hyundai zal een persconferentie houden tijdens de AutoMobility LA-show op 17 november 2021 om 9.55 uur PT. Tijdens die periode zou het de Zeven moeten onthullen.

Hyundai zal de Seven waarschijnlijk aankondigen via een van de volgende sociale kanalen:

Hyundai Motor America op Twitter | YouTube | Facebook | Instagram | LinkedIn

Het kan ook een stream hosten op www.HyundaiNews.com

Blijf op de hoogte van de Hyundai-hub van Pocket-lint voor meer details. We zullen deze pagina ook bijwerken met de laatste informatie als het gebeurt.