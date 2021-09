Hyundai schetst toekomstige waterstofplannen, herziene brandstofcel komt in 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hyundai investeert veel in waterstof. Na in 2013 een prototype te hebben gemaakt van de Hyundai ix35 met een brandstofcel en meer recentelijk met de Nexo , gaan de plannen om waterstof aan te bieden als een levensvatbaar alternatief voor elektrische batterijen snel door.

Hyundai schetste op zijn Hydrogen Wave-forum ambities om tegen 2030 waterstof-brandstofcelvoertuigen te kunnen presenteren tegen een prijs die vergelijkbaar is met die van elektrische voertuigen op batterijen.

In 2023 wordt een nieuwe waterstofbrandstofcel onthuld, die het huidige model in de Nexo zal vervangen. De brandstofcel van de derde generatie komt in twee vermogensversies - 100 kW en 200 kW - en het zal de 100 kW-versie zijn die zijn weg vindt naar personenautos.

De nieuwe brandstofcel van 100 kW is zon 30 procent kleiner dan het huidige aanbod, terwijl de kosten met maar liefst 50 procent zijn verlaagd.

De 200 kW brandstofcel is ongeveer even groot als de huidige generatie, maar is bestemd voor de aandrijving van bedrijfsvoertuigen, waar Hyundai veel potentie ziet.

Met een hoge duurzaamheid als overweging, zouden deze brandstofcelstacks een voertuig gedurende hun levensduur 500.000 kilometer kunnen aandrijven.

Hyundai ziet waterstof als een oplossing voor veel stroombehoeften en is van plan een volledig assortiment bedrijfsvoertuigen te lanceren, waaronder bussen en vrachtwagens. Deze zullen tegen 2028 van Hyundai verschijnen.

Voor degenen die het niet weten, waterstofbrandstofcellen gebruiken waterstof om elektriciteit op te wekken - ze verbranden de waterstof niet. In wezen, als je eenmaal voorbij bent aan de opwekking van elektriciteit door de brandstofcel, rijden waterstofvoertuigen net als elke andere elektrische auto.

Het voordeel dat ze bieden is de mogelijkheid om sneller te tanken. Het vullen van waterstoftanks op het voertuig gaat sneller dan het opladen van een batterij, maar er is momenteel zeer weinig infrastructuur voor waterstof.

Naast voertuigen kijkt Hyundai ook naar waterstof voor andere energieoplossingen, huishoudelijke en commerciële, brandstofcelgeneratoren en verschillende formaten voor gebruik in verschillende voertuigtypen.