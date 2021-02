MyHyundai opladen is een one-stop-plan voor elektrisch opladen voor eigenaren van elektrische voertuigen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hyundai heeft Charge myHyundai aangekondigd, wat, zoals de naam al doet vermoeden, een universeel oplaadplan is om het opladen van een elektrische auto of PHEV eenvoudiger te maken .

De aankondiging komt terwijl Kia ook zijn eigen systeem aankondigde - KiaCharge - en het is niet verwonderlijk dat beide worden ondersteund door Digital Charging Solutions GmbH, dus er zijn overeenkomsten tussen deze systemen.

Het idee is dat u zich in plaats van u aan te melden voor een hele reeks verschillende services, die elk een andere app, kaart of betalingsproces vereisen, u in plaats daarvan kunt aanmelden voor Charge myHyundai. Dat geeft toegang via één app en een RFID-kaart voor degenen die een tik nodig hebben om op te laden, met één maandelijkse factuur, in plaats van te moeten vechten met verschillende betalingen voor elke provider.

Dat geeft je toegang tot meer dan 15.000 oplaadpunten in het VK - volgens Hyundai - en meer dan 200.000 oplaadpunten in heel Europa. Voor degenen die op het continent willen rijden, zal dat de pijn wegnemen van het gebruik van oplaadpunten in verschillende Europese landen.

De ondersteunde services op de kaart omvatten, maar zijn niet beperkt tot: BP Pulse (voorheen Chargemaster en Polar), Source London, Pod Point, ChargePoint, Ionity. Hoewel Hyundai de inbegrepen services niet heeft gespecificeerd, kunnen we ons voorstellen dat de overeenkomst dezelfde netwerken omvat als KiaCharge.

Er is slechts één Flex-tarief voor Charge myHyundai, met activeringskosten van £ 1,99. Je betaalt dan een aansluitkosten van € 49, - per lading, en daarna het tarief per kWh voor de provider.

Bovenop het plan is er ook de optie voor een BP Pulse bolt-on. Dit geeft u verlaagde tarieven op het BP Pulse-netwerk (om overeen te komen met de normale abonnementsprijzen). Hyundai heeft de prijs niet genoemd, maar we stellen ons voor dat het £ 7,85 is, hetzelfde als een gewoon BP Pulse-abonnement, maar nogmaals met het voordeel dat dit voordeel is geïntegreerd in Charge myHyundai.

Als u merkt dat u BP Pulse vaak gebruikt (wat bijvoorbeeld in sommige delen van Londen het geval kan zijn), dan is dat logisch.

Hyundai gaat een beetje verder en zegt dat Charge myHyundai zal worden geïntegreerd in de head-unit van toekomstige elektrische autos, zodat je een plek kunt vinden om je auto op te laden. Elektrische autos hebben al kaarten met laadstations, maar hopelijk zal dit leiden tot een beter geïntegreerd systeem en een betere algehele ervaring.

In tegenstelling tot Teslas Supercharger-netwerk zijn dit natuurlijk allemaal openbare oplaaddiensten die door elke EV of PHEV kunnen worden gebruikt, dus in theorie is er niets dat u ervan weerhoudt om Charge myHyundai te gebruiken, ongeacht het type EV waarmee u rijdt; U kunt ook kiezen voor KiaCharge.

De service is nu live en u kunt meer informatie vinden op chargemyhyundai.com .

