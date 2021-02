Hyundai Ioniq 5: hoe u het online lanceringsevenement kunt bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hyundai schetste zijn plannen om het merk Ioniq in augustus 2020 te gebruiken voor puur elektrische voertuigen - en de Ioniq 5 is de eerste van het nieuwe ras die wordt gelanceerd.

Hyundai onthult het nieuwe model online - en hier is alles wat u moet weten over het evenement.

De onthulling van de Ioniq 5 vindt plaats op 23 februari om 07:00 GMT. Dit zijn de wereldwijde tijden voor de lancering:

San Francisco - 23:00 PST 22 feb

New York - 02:00 EST

Londen - 07:00 GMT

Berlijn - 08:00 CET

Mumbai - 12:30 IST

Tokio - 16:00 JST

Sydney - 18:00 AEDT

Het evenement wordt live gestreamd op YouTube, je kunt de video hierboven vinden.

De Ioniq 5 is de eerste in een nieuwe serie elektrische autos, gebaseerd op de E-GMP , een modulair platform ontworpen voor elektrische autos.

De Ioniq 5 zal gebaseerd zijn op de Hyundai 45 Concept die in 2019 werd getoond, hoewel we verwachten dat het een stuk conventioneler zal zijn. We verwachten echter volledig dat hij in de SUV-ruimte zal passen, maar groter dan de bestaande elektrische cross-over van het bedrijf, de Kona Electric.

Hyundai heeft al enkele interessante details onthuld over het interieur van de Ioniq 5, met de verschuifbare middenconsole. Deze lijkt mee te bewegen met de zitpositie, waardoor je veel meer ruimte rondom de voeten van de voorpassagiers creëert.

Het bedrijf heeft ook bevestigd dat het zich inzet voor het gebruik van milieuvriendelijke materialen, waarbij wordt aangegeven dat het natuurlijke materialen, behandelingen en afwerkingen gebruikt, waaronder gerecyclede plastic flessen.

Reserveringen voor de Project 45-editie gaan open vanaf 23 februari en de levering wordt verwacht in de zomer van 2021.

Geschreven door Chris Hall.