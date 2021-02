De Hyundai Ioniq 5 zou een elektrische SUV kunnen zijn waar velen op hebben gewacht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hyundai heeft de eerste auto aangekondigd in zijn nieuwe Ioniq-lijn van puur elektrische voertuigen, de Ioniq 5.

Het bedrijf kondigde in 2020 aan dat Ioniq de naam zou worden voor een reeks voertuigen, voortbouwend op de basis van Hyundais originele Ioniq-model en zich zou ontwikkelen tot een volledige familie van elektrische autos.

Hyundai had eerder gezegd dat de Ioniq 5 gebaseerd zou zijn op de Hyundai 45 Concept die werd getoond op het autosalon van Frankfurt in 2019. Dat geeft ons een SUV in crossover-stijl, of CUV, die waarschijnlijk de goede plek zal raken voor veel kopers.

Qua grootte zit hij tussen de Tucson en Santa Fe in, maar wat echt interessant is, is dat Hyundai het gepraat over een vlakke vloer daadwerkelijk in praktijk heeft gebracht.

Veel autofabrikanten praten over het ontbreken van een transmissietunnel in een elektrische auto, maar vullen dan het midden van de auto met ander meubilair. Op de Hyundai Ioniq 5 is er een veel beter idee van het voordeel van die vlakke vloer.

Dat wordt gedemonstreerd door de Universal Island, de middenconsole die tot 140 mm kan bewegen in een vrij minimalistisch interieur, maar waarbij beenruimte rond de voeten van de voorpassagier is toegestaan, wat we zelden zien.

Van de buitenkant heeft Hyundai de Ioniq 5 een coupé-achtig ontwerp gegeven, met een dalende daklijn naar achteren, met iets van een optische illusie met die C-stijl aan de achterkant waardoor hij eruitziet als een snellere rug dan hij in werkelijkheid is. .

De neus van de auto ziet er assertief uit en heeft een klepvormige motorkap om lijnen te verminderen. Hij lijkt niet op andere Hyundai-autos en dat geeft het een gevoel van bekendheid: de originele Ioniq-sedan en Kona Electric zien er allebei uit als de verbrandingsmodellen die ze naast elkaar zitten - de Ioniq 5 ziet er uniek uit, en dat is belangrijk voor de start van deze nieuwe elektrische reis.

De ecologische boodschap van Hyundai gaat verder dan de nuluitstoot die u van de auto krijgt. Het interieur is uitgedost met eco-materialen; gerecycled plastic wordt gebruikt in combinatie met plantaardige materialen, met als doel de algehele impact van deze auto op het milieu te verminderen.

Er zullen twee batterijformaten zijn, 58kWh of 72,6kWh, met opties voor een enkele of dubbele motor, RWD of AWD.

Het topmodel heeft een gecombineerd vermogen van 220 kW, een tijd van 0-62 in 5,2 seconden en, belangrijker nog, een actieradius van ongeveer 500 mijl.

Hij ondersteunt opladen tot 350 kW, waardoor hij in 18 minuten tot 80 procent oplaadt.

De Ioniq 5 kan de batterij ook voor andere functies gebruiken, zodat u een standaardstekker kunt aansluiten om een ander apparaat van stroom te voorzien, zoals het opladen van een laptop, of, in noodgevallen, een andere elektrische auto kunt opladen.

Het minimalistische interieur heeft twee displays, beide van 12 inch, verdeeld over de bestuurder- en infotainmentfuncties, met een volledige reeks bestuurdersassistentfuncties aan boord.

De Ioniq 5 kan ook worden uitgerust met een zonnedak, waarvan Hyundai zegt dat het in een gemiddeld jaar tot 2000 km kan bijdragen.

De Hyundai Ioniq 5 komt op een belangrijk punt in EV-uitbreiding en zit in een positie die waarschijnlijk aantrekkelijker zal zijn dan de Ioniq Electric en Kona Electric door grote afmetingen aan te bieden. Het ziet eruit als een natuurlijke rivaal voor de Ford Mustang Mach-E en BMW iX3.

Er komt een speciale Project 45-lanceringseditie, geprijsd op £ 45.000 in het VK, met onmiddellijk openstaande reserveringen; Hij zal naar verwachting in de zomer van 2021 op de weg zijn, met verdere prijzen en modellen die later worden aangekondigd.

