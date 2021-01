Het VK staat op het punt s werelds eerste luchthaven voor elektrische vliegende voertuigen te hebben

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het concept van een vliegende auto is natuurlijk niet nieuw, en hoewel de meeste autos die vliegen een stroomversnelling zullen blijven, is er zeker een beweging richting toekomstige elektrische verticale start- en landingsvliegtuigen (eVTOL) die hoogstwaarschijnlijk zullen taxiën mensen rond of vervoeren goederen.

Nu zijn er plannen ingediend voor een luchthaven voor vliegende taxis en zelfrijdende bestelwagens in Coventry. Het project is gebouwd op de plek van een voormalige parkeerplaats in de buurt van het Ricoh Arena-stadion en heeft een overheidssubsidie van £ 1,2 miljoen gekregen. Het zou later dit jaar beschikbaar moeten zijn voor gebruik.

De site, die Air-One gaat heten, wordt ontwikkeld door Urban Air Port in samenwerking met Hyundai. De site krijgt een 14 meter breed landingsplatform, maar neemt geen hectares ruimte in beslag - zodra voertuigen landen, kunnen ze in een onderliggende faciliteit worden neergelaten.

De fysieke voetafdruk van een Urban Air Port is 60% kleiner dan die van een traditionele helihaven en een kan binnen een paar dagen worden geïnstalleerd, stoot netto nul koolstof uit en kan indien nodig volledig off-grid worden gebruikt - dus ze kunnen op afgelegen locaties zijn uit de buurt van traditionele elektriciteitsbronnen. En ze kunnen indien nodig worden verplaatst, zodat ze bijvoorbeeld in noodsituaties kunnen worden ingezet.

De Urban Air Mobility Division van Hyundai heeft voor Urban Air Port gekozen om te helpen met de faciliteiten die nodig zijn tijdens de ontwikkeling van zijn eigen eVTOL-vliegtuig. Hyundai is van plan zijn vliegtuigen tegen 2028 op de markt te brengen.

NASA voorspelt dat de stedelijke luchtmobiliteit alleen al in de VS op korte termijn tot $ 500 miljard USD (£ 375 miljard) kan bedragen. Urban Air Port plant de komende vijf jaar wereldwijd meer dan 200 emissievrije locaties. Het belangrijkste voordeel is natuurlijk het gebrek aan vervuiling door de nieuwe voertuigen.

Geschreven door Dan Grabham.