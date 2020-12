Hyundais nieuwe E-GMP-platform voor elektrische autos zal de komende jaren een golf van elektrische autos ondersteunen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hyundai Motor Group heeft een belangrijk nieuw platform voor elektrische voertuigen onthuld dat de komende vier jaar 23 nieuwe modellen elektrische autos zal ondersteunen. Het nieuwe platform, E-GMP genaamd, zal worden gebruikt door Hyundai en Kia.

Hyundai en Kia hebben al succes gezien met hun elektrische modellen, waarbij onder meer de Kia e-Niro en Hyundai Ioniq populair bleken. De E-GMP geeft de Koreaanse autofabrikant een toegewijd en flexibel platform om nieuwe modellen te bouwen - met de Hyundai Ioniq 5 naar verwachting de eerste lancering.

E-GMP volgt het patroon voor dergelijke platforms. Het is modulair, verpakt de batterij in het vloeroppervlak met verbeterde koeling en crashbescherming, terwijl ook de componenten - de omvormer, motor en transmissie - worden gebundeld in een ruimtebesparend blok.

Hyundai Motor Group zegt dat je een bereik van 500 km krijgt vanaf E-GMP - 310 mijl - terwijl een nieuwe elektrische architectuur betekent dat het opladen tot 350 kWh ondersteunt. U kunt in 18 minuten tot 80 procent opladen, terwijl hij ook een omkeerbare stroomvoorziening biedt - zodat de accu van de auto kan worden gebruikt om andere apparatuur van stroom te voorzien, een andere elektrische auto op te laden of weer stroom te leveren aan de huishoudelijke stroom.

Er is ook een verschuiving van voorwielaandrijving op de huidige Hyundai- en Kia-modellen naar achterwielaandrijving, met de optie van tweemotorige vierwielaandrijving. Hyundai zegt dat E-GMP een breed scala aan carrosserietypes zal ondersteunen, waaronder sedans, SUVs en crossover-types.

Hoewel we nog moeten zien wat al deze voertuigtypen zullen zijn, bevat de aankondiging het detail dat E-GMP kan worden geconfigureerd voor prestaties, met een 0-100 km / u-tijd van 3,5 seconden mogelijk.

De eerste E-GMP-voertuigen zullen in 2021 worden gelanceerd, waarvan al is bevestigd dat het de Ioniq 5 is - een compacte auto in SUV-stijl, gebaseerd op het Hyundai 45-concept. Kia zal naar verwachting ook in 2021 een nieuw model op het platform lanceren.

Geschreven door Chris Hall.