Hyundai Kona Electric krijgt een vernieuwd design, maar behoudt zijn indrukwekkende actieradius

(Pocket-lint) - De Hyundai Kona is een van de beste elektrische autos op de weg. De reden hiervoor is simpel: het biedt een groot bereik voor zijn geld, terwijl het ook wordt ondersteund door een ontwerp en systeem waardoor het voelt alsof het eerst als een elektrische auto is ontworpen.

Er is een nieuwe ontwerpaanpassing die een beetje Tesla is geworden, met een nieuwe gesloten neus die schreeuwt "Ik ben elektrisch!" naar je. Voorheen zat er nog een inzetstuk voorin de auto dat een kater was van de oude grille op de verbrandingsversie van deze auto.

Er zijn tweaks aan zowel het exterieur als het interieur, maar het ziet er nog steeds (meestal) uit als een Hyundai Kona. Op het interieur is er meer een verschuiving, de dingen zien er wat moderner uit terwijl de algemene esthetiek behouden blijft.

De grote verandering is een verschuiving naar een echt digitaal bestuurdersdisplay, wat betekent dat het waarschijnlijk meer maatwerk biedt dan voorheen, terwijl er nog steeds de optie zal zijn voor een 10,25-inch centraal display, met een 8-inch display als standaard.

Het ondersteunt een breed scala aan connectiviteit, in staat om dingen zoals maandelijkse verkeersgegevens te downloaden om routes nauwkeuriger te kunnen uitzetten, terwijl het ook Apple CarPlay en Android Auto biedt om die op smartphones gebaseerde systemen te ondersteunen. Toen we het 2018-model beoordeelden, merkten we op dat de interieurtechnologie vreemd gedateerd aanvoelde, en hopelijk zal dit die kleine bugbear oplossen.

Maar de belangrijke details zijn rond het rijden. Hier is in werkelijkheid geen verandering opgetreden. De Kona Electric zal nog steeds verkrijgbaar zijn met een keuze uit batterijcapaciteiten - 64kWh of 39,2kWh - met respectievelijk een 484 km (300 mijl) of 305 km (198 mijl).

De grotere batterij heeft een motor van 150 kW, wat betekent dat hij in 7,9 seconden 0-100 km / u haalt, terwijl de kleinere een motor van 100 kW heeft, waardoor de acceleratie wordt teruggebracht tot 9,9 seconden. Beiden hebben echter een koppel van 395 Nm voor die peppy van de lijnsnelheid waar elektrische autos om bekend staan.

De nieuwe Kona Electric laadt op tot 100 kW, waardoor die grotere batterij in 47 minuten tot 80 procent wordt gehaald, wat betekent dat je een groot bereik krijgt van niet te lang op de oplader .

Het CCS-stopcontact zit nog steeds aan de voorkant van de auto, terwijl er optionele ondersteuning is voor 10,5 kW driefasig AC-opladen, of de standaard 7,2 kW die sommige van een thuislaadpunt krijgen.

De prijzen zijn niet bekendgemaakt en we hebben geen bevestiging van waar en wanneer hij beschikbaar zal zijn, maar deze auto is populair in Europa, dus we verwachten hem in 2021 te koop en op de weg te zien.

Geschreven door Chris Hall.