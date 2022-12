Sony en Honda debuteren eerste gezamenlijke autoproject op CES

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het bedrijf dat door zowel Sony als Honda wordt gevormd - Sony Honda Mobility - zal zijn eerste project in januari op CES 2023 debuteren.

Het heeft een korte teaservideo op YouTube geplaatst [hierboven], plus een tweet van het bedrijfsaccount waarin de première van de "wereld onthulling" tijdens de Sony persconferentie op CES op woensdag 4 januari wordt benadrukt.

Bekijk de wereldpremière wanneer Sony Honda Mobility het podium betreedt tijdens Sony's persconferentie op #CES23



What's coming next? Bekijk onze filmhttps://t.co/IIq2QAQFXD



Tot ziens! # Sony #Honda #Sonyhondamobility #FutureSony pic.twitter.com/bXvfrPbRbb- Sony Group - Global (@SonyGroupGlobal) 20 december 2022

De nieuwe gezamenlijke onderneming is in het voorjaar van 2022 opgericht en zal zich toeleggen op het bouwen van elektrische voertuigen. Honda zal de auto's zelf ontwerpen en produceren, terwijl Sony het service- en entertainmentplatform zal leveren.

Onlangs werd bekend dat dit muziek-, film- en gamesystemen in de auto zal omvatten - mogelijk zelfs met gebruikmaking van PlayStation 5-hardware.

De voertuigen zullen in de buurt van Tesla komen, aldus de president van het bedrijf, Izumi Kawanishi: "Sony beschikt over content, diensten en entertainmenttechnologieën die mensen in beweging brengen. We passen deze activa aan voor mobiliteit, en dit is onze kracht tegenover Tesla," zei hij.

De teaser video toont slechts een korte glimp van een deel van de motorkap, dus we weten niet helemaal wat we kunnen verwachten. Pocket-lint zal echter begin januari op CES zijn om u meer te brengen.

