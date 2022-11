Toekomstige elektrische auto's van Honda zouden PS5 gaming hardware kunnen bevatten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Honda en Sony kondigden in maart een joint venture aan om samen toekomstige elektrische voertuigen te bouwen. Nu lijkt het erop dat hun inspanningen ook PlayStation 5 gaming hardware kunnen omvatten als onderdeel van hun entertainmentsystemen.

Sony Honda Mobility, zoals het nieuwe bedrijf heet, wil zijn eerste auto in 2025 op de markt brengen, waarbij Honda verantwoordelijk is voor het ontwerp en Sony voor de service en het entertainmentplatform. Naast gaming wil men zich richten op muziek en films voor een best-in-class ervaring in de auto.

"Sony heeft content, diensten en entertainmenttechnologieën die mensen in beweging brengen. We passen deze activa aan voor mobiliteit, en dit is onze kracht tegenover Tesla," zei bedrijfsvoorzitter Izumi Kawanishi (zoals gemeld door VGC).

Hij voegde eraan toe dat het technisch mogelijk is om PS5-technologie op te nemen in een infotainmentplatform.

We moeten zelfs nog een glimp opvangen van een conceptauto van de joint venture. Honda onthulde echter onlangs zijn Prologue elektrische SUV die het in 2024 op de markt wil brengen. Dit kan ons een aanwijzing geven over wat we kunnen verwachten.

Hij heeft strakke lijnen en een "neo-robuust" design, dat enigszins gebaseerd is op de Honda CR-V van 2023. Intern zal er een 11-inch display zijn en een 11,3-inch infotainment display in het midden van het dashboard.

Geschreven door Rik Henderson.