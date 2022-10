Honda Prologue elektrische SUV bevestigd voor lancering in 2024

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Honda's eerste volledig elektrische SUV zal in 2024 in productie worden genomen.

De Honda Prologue werd voor het eerst in mei van dit jaar geplaagd, maar het definitieve ontwerp is nu door het Japanse autobedrijf onthuld, samen met de bevestiging dat hij over iets minder dan twee jaar op de Amerikaanse wegen zal verschijnen.

Honda zal eerst een hybride CR-V uitbrengen die de "toegangspoort" tot Prologue wordt. Daarna volgt de strakke, "neo-robuuste" accu-SUV.

"We gaan niet wachten tot 2024 om EV-kopers aan te trekken, want we zien een natuurlijke progressie voor een CR-V-klant naar Prologue met zijn iets grotere formaat, groter interieur en capabele rijgedrag", aldus American Honda's vicepresident Gary Robinson.

"We zullen die overgang nu ondersteunen door slimme strategieën in te voeren met de CR-V hybride, die onze klanten in staat zullen stellen om over te stappen naar een EV."

Meer details over Honda Prologue zullen in de komende maanden worden vrijgegeven. Op dit moment weten we dat hij 21,8-inch wielen zal hebben en beschikbaar zal zijn in een exclusieve North Shore Pearl exterieurkleur.

Hij wordt ongeveer 8 inch langer en 5 inch breder dan de CR-V van 2023 en krijgt een volledig digitaal 11-inch display. Er komt ook een 11,3-inch infotainment display.

Het is nog niet bekend of de Prologue ook buiten Noord-Amerika verkrijgbaar zal zijn.

Geschreven door Rik Henderson.