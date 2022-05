Honda Prologue elektrische SUV teased in officiële foto

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honda heeft een afbeelding en enkele details vrijgegeven van de elektrische SUV die het in 2024 op de markt wil brengen.

De Honda Prologue wordt samen met GM ontwikkeld en is vooralsnog alleen gepland voor de Amerikaanse markt.

Het is het eerste Honda-model dat primair is ontworpen met behulp van VR-visualisatietechnologie en heeft slanke, eenvoudige lijnen en een lange wielbasis om het een klassieke en toch moderne uitstraling te geven.

"We hebben twee jaar geleden een plan aangekondigd, gepositioneerd als een slimme strategie, om samen met GM een elektrisch voertuig te ontwikkelen," zei Honda's vicepresident Auto Sales, Mamadou Diallo.

"Wat zal resulteren is niet alleen een efficiënter proces, maar ook een geweldig uitziend nieuw voertuig, de Honda Prologue."

Honda onthulde onlangs dat het hoopt tegen 2030 30 nieuwe elektrische voertuigen op de markt te brengen, waarvan sommige alleen in de VS zullen worden uitgebracht, andere voor de wereldmarkt.

Het ontwikkelt ook zijn Honda e: Architecture hardware- en softwareplatform dat tegen 2026 in toekomstige voertuigen moet worden ingebouwd.

Tegen 2027 wil Honda een nieuwe reeks "betaalbare EV's" op de markt brengen, wat doet vermoeden dat de Prologue zich in het duurdere segment van de prijsschaal zal bevinden.

Er zijn nog maar weinig andere details over de toekomstige auto beschikbaar. We houden u op de hoogte als we meer horen.

Geschreven door Rik Henderson.