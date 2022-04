Honda wil 30 EV's wereldwijd op de markt brengen tegen 2030

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honda heeft zich geëngageerd voor de elektrificatie van zijn toekomstige voertuigen door zijn plannen te schetsen om 30 nieuwe EV's te introduceren tegen het einde van het decennium.

Deze zullen wereldwijd in verschillende regio's worden uitgebracht en bestaan uit commerciële en persoonlijke elektrische auto's en bestelwagens. Tegen 2024 zullen er ook een paar middelgrote tot grote elektrische SUV's op de markt komen.

De SUV's zullen samen met GM in de VS worden gebouwd en onder de merknamen Honda (een gloednieuwe Prologue SUV) en Acura op de markt worden gebracht.

De fabrikant ontwikkelt ook zijn Honda e: Architecture voor toekomstige voertuigen. Het hardware- en softwareplatform zal vanaf 2026 worden ingevoerd.

"Honda is van plan om tegen 2030 wereldwijd 30 EV-modellen te lanceren, met een volledige line-up van mini-EV's voor commercieel gebruik tot modellen uit de vlaggenschipklasse, en Honda plant een productievolume van meer dan 2 miljoen eenheden per jaar", aldus het bedrijf in een verklaring.

Hondakondigde onlangs ookeen partnerschap met Sony aan voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen. Het Japanse autobedrijf zal de ontwerpexpertise leveren, terwijl Sony het serviceplatform zal verzorgen.

De resulterende auto's zullen worden uitgebracht onder een apart, gezamenlijk merk dat door de twee bedrijven is opgezet.

Honda is zeker van plan klaar te zijn voor het verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's dat in 2030 in het Verenigd Koninkrijk van kracht wordt.

Geschreven door Rik Henderson.