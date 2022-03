Sony en Honda werken samen aan toekomstige elektrische voertuigen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony en Honda gaan samenwerken om nieuwe elektrische voertuigen te maken, hebben de twee bedrijven aangekondigd. Ze hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend om een volledig nieuw bedrijf op te richten, met het plan om zijn eerste EV tegen 2025 uit te brengen.

Honda zal, niet verwonderlijk, degene zijn die de eerste auto bouwt vanuit een ontwerpstandpunt, terwijl Sony schijnbaar de leiding heeft over zijn serviceplatform.

Gezien het feit dat Sony eerder dit jaar conceptauto's liet zien op de CES om te laten zien dat het zich inzet voor de autogame, zou dit wel eens de logische stap kunnen zijn waar het op hoopte.

Kenichiro Yoshida, CEO van Sony, zei dat de samenwerking Sony zal helpen "bij te dragen aan de evolutie van mobiliteit rond veiligheid, entertainment en aanpassingsvermogen", wat mooi klinkt.

Toshihiro Mibe, CEO van Honda, zei intussen dat het nieuwe bedrijf "Honda's geavanceerde technologie en knowhow op het gebied van milieu en veiligheid kan benutten, terwijl de technologische troeven van beide bedrijven op elkaar worden afgestemd".

We zullen natuurlijk een hele tijd moeten wachten voordat we concrete details krijgen over hoe het eerste voertuig eruit zou kunnen zien of de specificaties die het zal bieden, maar het is leuk om te weten dat we een nieuwkomer in de EV-markt vrij snel.

Geschreven door Max Freeman-Mills.