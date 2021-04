Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is de Shanghai Motor Show-tijd van het jaar, die voor Honda de gelegenheid is om de reeds aangekondigde gloednieuwe HR-V e: HEV nogmaals te laten zien. En als excuus voor ons om uw ogen te sieren met een galerij met afbeeldingen van de nieuwe hybride crossover.

De HR-V, gelanceerd als de Europese lancering van het voertuig, is een totale herziening van de middelgrote cross-over, met daarin het e: HEV-hybridesysteem - zoals voor het eerst gezien in de hybride Honda Jazz (nou ja, het is in de EU in ieder geval).

Het e: HEV-systeem is belangrijk omdat het voornamelijk de elektromotor aan boord als primaire aandrijfkracht gebruikt, waarbij de 1,5-liter motor als generator fungeert wanneer dat nodig is (en alleen in werking treedt voor foot-to-the-floor overrides wanneer vol vermogen). nodig is) om een zo efficiënt mogelijke rit te leveren.

De HR-V e: HEV - die eind 2021 in de verkoop zal gaan, met verwachte leveringen in 2022 - heeft dezelfde voetafdruk als zijn voorganger, maar een slimme herinrichting heeft 35 mm extra passagiersruimte achterin gecreëerd voor meer beenruimte. De configureerbare bagageruimte is nog steeds net zo groot - groot genoeg om een paar mountainbikes mee te nemen als je die achterbank laat vallen.

Apple CarPlay uitgelegd: iOS meenemen op de weg Door Britta O'Boyle · 7 juli 2020 Een gedetailleerd overzicht van hoe Apples CarPlay werkt, met uitleg over onder andere Google Maps gebruiken, berichten verzenden en muziek afspelen.

Honda

Voorin brengt de nieuwste HR-V ondertussen een bijgewerkt infotainmentsysteem; Het geïntegreerde touchscreen op het dashboard is "verder ontwikkeld om interferentie te minimaliseren", beweert Honda, met extra sneltoetsen, minder menulagen en een verbeterde respons. Er is ook Apple CarPlay- en Android Auto-connectiviteit - de eerste draadloos.

Voor ons is het echter het exterieur dat de meeste vooruitgang laat zien: die achterlichtbalk over de volle breedte aan de achterkant; de volledige reeks LED-verlichting rondom het voertuig; en veel meer eigentijdse voorwaartse beweging van lichaamslijnen dan zijn voorganger .

Er is nog geen woord over prijzen, maar nu Honda klanten toestaat hun interesse te registreren via een online formulier, weten we zeker dat dit binnenkort zal worden aangekondigd.

Geschreven door Mike Lowe.