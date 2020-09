Honda pronkt met het tweedeurs elektrische SUV-concept

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Honda gebruikte de jaarlijkse autotentoonstelling in Beijing om te pronken met een conceptvoertuig dat niet zo ver afwijkt van wat het zegt, zinvol is voor de markt in de nabije toekomst, in ieder geval in China - een volledig elektrische SUV met twee deuren en een heleboel van ingebouwde smarts.

Het is een intrigerende look, dat is zeker, met een dikke carrosserie die het feit logenstraft dat het eigenlijk helemaal niet het grootste voertuig is. Honda zegt dat de auto een ontwerp is dat een voorafschaduwing moet zijn van een model dat als eerste naar China zal komen, hoewel er geen indicatie is van een tijdlijn voor dat proces.

De onthulling is dun op details die verder gaan dan een blik op een potentieel ontwerp, zoals je zou verwachten, maar Honda zei wel dat het zou verwachten het voertuig te verzenden met de volgende generatie van zijn omnidirectionele ADAS, een sensorsysteem met cameras en radar dat kan rijassistentie bieden op basis van obstakeldetectie en meer.

Ondertussen zou Honda Connect, de dienst voor het koppelen van smartphones en spraakassistenten, ook worden opgenomen en geüpgraded, wat zorgt voor een slimme en verbonden rit.

Twee deuren op een SUV zijn niet per se geheel ongekend, maar het is niet een look die de laatste tijd te veel bloeide in Europa en Amerika, dus het is niet verwonderlijk dat Honda dit zwaarder naar China gooit. Hoewel de auto een concept blijft, bestaat er geen twijfel over dat er vierdeursvarianten in de pijplijn zouden kunnen zitten, die op een meer voorspelbare manier door de bredere markt zouden kunnen worden ontvangen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.