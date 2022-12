Waze is nu ingebouwd in je auto, als je de juiste hebt...

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft aangekondigd dat Waze, de populaire navigatie-app voor iPhone en Android, nu in sommige auto's beschikbaar is zonder dat een telefoon nodig is.

Voorheen was voor het gebruik van Waze een telefoon nodig die via CarPlay of Android Auto was aangesloten, maar nu niet meer. Google zegt dat sommige mensen niet gewoon naar het infotainmentsysteem van hun auto kunnen gaan en de boel direct kunnen opstarten - geen kabels of docks meer nodig.

Er zijn, zoals je waarschijnlijk al hebt geraden, een paar vangsten. De eerste is dat Waze alleen beschikbaar is in auto's waarin Google is ingebouwd, wat de zaken enigszins beperkt. In feite zegt Google dat Waze alleen beschikbaar is voor bestuurders van de nieuwe Renault Austral Hybrid en Renault Megane E-Tech elektrische voertuigen in Europa. Maar vermoedelijk komen er in het komende jaar meer online.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"De realtime navigatie, routing en waarschuwingen van Waze ingebouwd in het display van de voertuigen van Renault zorgt voor een vereenvoudigde en naadloze rijervaring", zegt Aron Di Castro, Director, Marketing and Partnerships bij Waze. "We kijken ernaar uit om deze uitstekende rijervaring in 2023 naar meer gebruikers over de hele wereld te brengen."

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 2 februari 2022 Pocket-lint daily is een dagelijkse technische nieuwsbrief samengesteld door Stuart Miles, de oprichter van Pocket-lint. Ontdek hoe u het elke ochtend

Wat betreft het in gebruik nemen van de Waze-ervaring zegt Google dat gebruikers " gemakkelijk Waze voor OpenR link kunnen downloaden, hetzij rechtstreeks vanuit Google Play in hun Renault-voertuig of vanuit hun My Renault mobiele app". Bestaande Waze-gebruikers zullen zich kunnen aanmelden met hun referenties, terwijl degenen die opnieuw beginnen zich ook kunnen aanmelden voor een nieuw account indien nodig.

Geschreven door Oliver Haslam.