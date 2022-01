Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens CES 2022 in Las Vegas kondigde Google meer Android-functies voor auto's aan, waaronder een manier om draadloos verbinding te maken.

Een van de grootste problemen met Android Auto is dat je het niet draadloos kunt gebruiken, zelfs niet met Bluetooth, omdat maar weinig auto's draadloos Android Auto ondersteunen vanuit de fabriek. Dus je moest je telefoon aansluiten. Maar nu kun je een dongle van Motorola krijgen waarmee je Android Auto draadloos kunt gebruiken.

De Motorola MA1, die vanaf 5 januari 2022 beschikbaar is voor $ 90, koppelt met je telefoon via Bluetooth en verzendt vervolgens gegevens via 5 Ghz wifi. Het maakt automatisch verbinding en laat je Android Auto draadloos projecteren via een USB-poort in je auto. Het heeft zelfs een kleverige pad om het op je dashboard te monteren. Houd er rekening mee dat uw telefoon niet is aangesloten op het stopcontact en dus niet wordt opgeladen als u kaarten gebruikt of naar muziek luistert via het scherm van uw auto.

Dit is niet het eerste product van derden dat draadloze ondersteuning kan toevoegen aan bestaande voertuigen, maar het is het eerste dat Google benadrukt.

Afgezien van de MA1 heeft Google aangekondigd dat het van plan is om zijn Digital Car Key- functie uit te breiden, waarmee je je auto kunt ontgrendelen, starten en een digitale sleutel kunt delen met een vriend of geliefde met behulp van je Android-telefoon. Het werd voor het eerst gelanceerd in geselecteerde BMW-voertuigen. Nu zei Google dat meer smartphones de keyless entry-methode kunnen gebruiken. Later dit jaar kunnen telefoons met Ultra-Wideband (UWB)-technologie uw sleutel worden op ondersteunde voertuigen.

Verwacht wordt dat in 2022 meer auto's Android Auto zullen aanbieden, maar Google heeft niet gezegd welke. Autofabrikanten zoals Polestar , Volvo Cars en General Motors leveren al auto's met de technologie van Google ingebouwd in hun infotainmentsysteem. Er komen ook enkele nieuwe Android-apps, waaronder offline navigatie van Sygic en Flitsmeister, parkeer-apps zoals SpotHero en ParkWhiz, en oplaad-apps zoals ChargePoint en PlugShare.

Google werkt ook samen met Lyft en Kakao Mobility om hun chauffeurs-apps toe te voegen aan Android Auto, zodat chauffeurs ritten van hun autodisplay kunnen accepteren.

Ten slotte zal Volvo de eerste zijn die acties op afstand en ingebouwde YouTube aanbiedt.

Met elk apparaat met Google Assistent kun je de Google Assistent dus vragen om je Volvo op te warmen of af te koelen en zelfs om hem te vergrendelen en ontgrendelen - en dat allemaal zonder dat je naar de garage hoeft te lopen. En later dit jaar kunt u video's van YouTube afspelen op uw autodisplay terwijl u hem parkeert.