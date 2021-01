Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens een nieuw rapport wil Google de zaken opschudden met een grote verandering in Android Auto . Bogdan Popa van Auto Evolution , verwijzend naar code in de huidige versies van Android Auto, heeft beweerd dat in januari 2021 een enorme update van het infotainmentsysteem met "verschillende opvallende" functies zal worden uitgebracht.

Google en Apple strijden om dominantie in technologie in de auto, met respectievelijk Android Auto en Apple CarPlay . Met beide systemen kunt u uw telefoon gebruiken om het display in uw auto te gebruiken voor een vertrouwd beeld, gevuld met de apps die u kent en een stemassistent bieden die echt werkt. Van de twee is Android Auto meestal progressiever. Apple CarPlay ziet er meestal mooier uit, maar Android Auto is flexibeler en biedt zowel in-car- als op-device-versies , keuzes voor navigatie en ondersteuning voor zaken als knoppen in de auto.

Met Android Auto 6.0 is Google echter van plan belangrijke nieuwe functies toe te voegen waardoor het infotainmentsysteem beter kan concurreren met Apples CarPlay.

Het zal bijvoorbeeld hoogstwaarschijnlijk wallpaper-ondersteuning bevatten, een functie waaraan Popa zei dat Google sinds 2019 werkt. Dit betekent dat je een nieuwe achtergrond voor Android Auto op je head-unit kunt selecteren. Google zal naar verluidt vooraf geladen afbeeldingen aanbieden om uit te kiezen. Houd er rekening mee dat Apple gebruikers ook toestaat om een andere achtergrond op CarPlay te selecteren.

Google is van plan ook Google Assistent-snelkoppelingen toe te voegen, zodat u handsfree taken kunt uitvoeren, zoals de mogelijkheid om automatiseringen vast te zetten op het startscherm. Google Assistant kan vervolgens een reeks acties uitvoeren met een druk op een pictogram. Er wordt zelfs verwacht dat assistent-routines naar Android Auto zullen komen. Android Auto 6.0 kan ook een VPN-waarschuwing bevatten dat de app wordt geblokkeerd, en sommige head-units krijgen mogelijk een startschermpictogram om Android Auto te verlaten.

Poppa zei dat Android Auto 6.0 naar verwachting binnen een paar weken live gaat, dus we zullen alle nieuwste beschikbare functies laten weten zodra Google ze bevestigt.

Geschreven door Maggie Tillman.