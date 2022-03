Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ford werkt aan geconnecteerde slimme verkeerslichten om hulpdiensten sneller bij incidenten te helpen.

De lichten kunnen op groen gaan wanneer een ambulance, brandweerwagen of politievoertuig in de buurt is en in de BHV-status is. Dit opent niet alleen een duidelijkere route voor de betreffende dienst, maar helpt ook ongevallen te voorkomen die kunnen worden veroorzaakt wanneer een hulpverlener door een rood licht moet rijden.

De test vond plaats in Aken in het westen van Duitsland, met acht achter elkaar aangesloten verkeerslichten op één weg, en nog eens drie net buiten de stad/.

EenFord Kuga plug-in hybride auto was uitgerust met communicatie-units aan boord en fungeerde in het proefscenario als ambulance. Het stuurde signalen naar elk verkeerslicht toen het naderde en noteerde ook de timinginformatie voor wanneer de lichten van rood naar groen gingen en weer terug.

Ford 's Adaptive Cruise Control-technologie werd ook gebruikt in het voertuig, dat automatisch de nadering van elk licht vertraagde.

Deze technologie zou ook kunnen worden gebruikt voor meer algemene verkeersmanagementscenario's, beweert Ford, die congestie zou kunnen verminderen door rood-groen timinginformatie naar regelmatig naderende voertuigen te sturen.

"Of het nu een brandweerauto is die bij een brand aanwezig is of een ambulance die op weg is naar een ongeval, het laatste wat iemand wil is dat deze chauffeurs tussen andere voertuigen worden ingehaald die wachten tot de lichten veranderen", zegt Ford-onderzoeksingenieur Martin. zomer.

