(Pocket-lint) - Nu de Ford Mustang Mach-e al op de weg is, heeft het bedrijf meer details verduidelijkt over zijn elektrische plannen voor de nabije toekomst.

Ford kondigde een grote verandering in het bedrijf aan: Ford Model e is de paraplu die elektrische personenauto's dekt, Ford Blue is de verbrandingsactiviteit, terwijl Ford Pro de commerciële kant (bestelwagens) dekt.

Ford heeft bevestigd dat het in 2023 een nieuwe elektrische middelgrote crossover gaat bouwen in zijn productiefaciliteit in Keulen, Duitsland.

Ford zegt nog niets over dit nieuwe model, maar zegt dat er eind 2022 meer bekend zal worden gemaakt.

Het bedrijf heeft ook bevestigd dat er een elektrische versie komt van zijn bestverkochte auto in Europa, de Ford Puma. Dat zal in 2024 op de weg verschijnen. Tot dusver heeft Ford meer dan 130.000 Ford Puma-modellen in Europa verkocht, dus dit zal waarschijnlijk op grote schaal op de massamarkt komen.

Ford heeft bevestigd dat het in 2024 een tweede cross-over zal bouwen, die het een sport-crossover noemt. Of dit een coupéversie van het bovengenoemde voertuig zal zijn of iets geheel nieuws, valt nog te bezien.

Als gevolg hiervan heeft Ford aangekondigd dat de Ford Ecosport wordt stopgezet.

Op commercieel gebied heeft Ford Pro bevestigd dat het in 2023 een nieuwe 1-tons Transit Custom en elektrische Tourneo Custom op de markt zal brengen, gevolgd door de Transit Courier en Tourneo Courier in 2024.

Dat betekent dat Ford tegen 2024 een reeks van negen verschillende elektrische modellen zal hebben voor zowel passagiers- als bedrijfswagens, met een streefdoel van 600.000+ verkochte elektrische voertuigen tegen 2026.

Er komt zeker meer over dit verhaal en we kunnen tegen het einde van 2022 meer horen.

Geschreven door Chris Hall.