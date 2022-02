Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Ford Motor Company test een slim waarschuwingssysteem voor bestuurders dat autobezitters kan helpen gevaren rond hun voertuigen sneller te identificeren.

Het maakt gebruik van verschillende, kunstmatige geluiden, zoals voetstappen en fietsbellen, en specifieke luidsprekers die in de auto zijn geplaatst om bestuurders te waarschuwen voor zowel de richting als het soort gevaar. Zo kunnen toevallige botsingen met voetgangers en fietsers worden voorkomen.

"De waarschuwingstonen van vandaag informeren bestuurders al wanneer ze moeten oppassen en waakzaam moeten zijn. De technologie van morgen zou ons precies kunnen waarschuwen wat het gevaar is en waar het vandaan komt", zegt Oliver Kirstein, software-engineer van Ford Sync.

De sensoren en software van het systeem kunnen niet alleen detecteren wanneer er iets in de buurt is, maar ook het type obstakel. Vervolgens gebruikt het de algoritmen om het juiste geluid te projecteren via een van de surroundluidsprekers die in het interieur van de auto zijn geplaatst.

De tests van Ford met directionele audiowaarschuwingen hebben tot dusver bewezen dat het gevaar 74 procent van de tijd correct werd geïdentificeerd. Vooral voetstappenwaarschuwingen leken effectief, waarbij deelnemers positief reageerden in real-world scenario's op de testbaan.

Ingenieurs willen nu verder met de test en willen het systeem verbeteren met ruimtelijke 3D-audio voor nauwkeurigere locatiebepaling.

Geschreven door Rik Henderson.