(Pocket-lint) - Om een elektrische kratmotor te promoten die het begon te verkopen, bouwde Ford een volledig elektrische versie van zijn F-100 pick-up uit 1978.

Dit is een eenmalig conceptvoertuig dat je niet kunt kopen. Maar Ford bracht hem naar de Specialty Equipment Market Association (SEMA)-beurs in Las Vegas - een jaarlijks evenement voor aftermarket-leveranciers, op maat gemaakte bouwers en hobbyisten - om zijn "Eluminator e-crate motor" te demonstreren. Met 281 pk en 317 pond-voet koppel kost de elektromotor $ 3.900. De opnieuw ontworpen F-100 van Ford heeft er twee voor een totaal van 480 pk en een koppel van 634 pond-voet.

Ter referentie: dat is hetzelfde als de topklasse Mustang Mach-E GT Performance.

Hoewel het vrij duidelijk is ontworpen als een klassieke vrachtwagen, zijn er tal van moderne gemakken in de elektrische F-100 die te zien is op SEMA. Er is een 15-inch portret-touchscreen op het dashboard, een 10,2-inch bestuurdersdisplay en een kofferbak onder de motorkap. Het is een perfecte mix van vintage en futuristisch.

Ford MODERNE GEMAKKEN

Het is jammer dat Ford geen plannen heeft om de truck op de markt te brengen, aangezien het op dit moment erg trendy is om je eigen esthetiek te hebben, van je telefoon tot je kleding. Waarom niet ook voertuigen? We zagen een enorme vraag naar zeer gestileerde vrachtwagens en autos, vooral die op volledig elektrische motoren.

Op dit moment is Ford alleen bereid om u een e-crate-motor te verkopen. Uiteindelijk hoopt het echter alles te bieden wat je nodig hebt voor een EV-retrofit, zoals batterijen.