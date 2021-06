Dankzij de nieuwe technologie van Ford kan uw auto u laten weten dat er wordt ingebroken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ford stelt een nieuw beveiligingssysteem beschikbaar voor klanten - SecuriAlert genaamd, het stuurt een melding naar uw telefoon als het voertuigactiviteit detecteert, zoals iemand die een deur probeert te openen.

Het betekent in wezen dat uw voertuig u kan waarschuwen als iemand probeert in te breken en, in combinatie met een dashcam, een mooie beveiligingscombinatie kan zijn. SecuriAlert is ontworpen om u te waarschuwen voor problemen die geen normaal voertuigalarm zouden activeren.

Natuurlijk is het logisch; we worden voortdurend gebombardeerd met videodeurbellen en andere beveiligingstechnologie voor thuis, dus waarom niet voor de auto. Natuurlijk heeft huisbeveiligingsbedrijf Ring zijn intrek genomen in de autoruimte met zijn Ring Car Alarm en Ring Car Cam .

Met SecuriAlert moet je het bewapenen door het aan te zetten in de FordPass-smartphone-app, dus het betekent wel dat je moet ingrijpen en SecuriAlert in FordPass moet uitschakelen wanneer je terugkeert naar je auto.

Het voelt als een functie die je zou kunnen gebruiken als je s nachts op straat parkeert, maar je zou waarschijnlijk niet de moeite nemen om SecuriAlert in te schakelen als je gewoon 10 minuten naar de supermarkt gaat.

Uit een onderzoek van het Britse ministerie van Transport blijkt dat een op de drie voertuigen in steden s nachts op straat geparkeerd staat.

Je vraagt je wel af of het in de toekomst mogelijk is om geofencing in de app te introduceren, zodat je ervoor kunt kiezen om SecuriAlert in te schakelen als je de auto verlaat.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 11 juni 2021

Geschreven door Dan Grabham.