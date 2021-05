De volledig elektrische Ford F-150 Lightning-pick-up eindelijk onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ford heeft eindelijk zijn veel gehypte, volledig elektrische pick-up truck onthuld. De Ford F-150 Lightning is verkrijgbaar in drie modellen - Platinum, Lariat en XLT - en zal vanaf het voorjaar van 2022 in de VS verkrijgbaar zijn.

Beschreven als de "truck van de toekomst", levert hij 563 pk en 775 pond per voet koppel - het meeste van elke F-150 uit het heden of verleden.

Het heeft ook een tijd van 0-60 mph in het bereik van 4 seconden, indien uitgerust met een batterij met groter bereik.

Het standaardmodel richt zich op een laadvermogen van 2.000 pond met 18-inch wielen, terwijl de XLT- en Lariat-modellen, met uitgebreide accus en een maximaal sleeppakket voor aanhangers, een trekvermogen hebben van maximaal 10.000 pond.

Ford moet het bereik nog noemen, maar de F-150 Lightning werkt met het eigen laadstation van 80 ampère. Het kan 30 mijl bereik per oplaaduur toevoegen. Een truck met een groter bereik kan in acht uur van 15 tot 100 procent worden opgeladen.

Snel opladen wordt ook ondersteund, met een 150 kW DC-snellader die in slechts 10 minuten een bereik van 54 mijl kan toevoegen.

De F-150 Lighning heeft een "frunk" (voorste kofferbak) die tot 400 liter inhoud heeft - genoeg voor twee golftassen. Het heeft ook stopcontacten die kunnen worden gebruikt om een camper van elektriciteit te voorzien of zelfs genoeg voor een huis, wordt beweerd.

De technologie aan boord omvat BlueCruise voor handsfree rijden over lange afstanden, de telefoon als sleutel en een 15,5-inch touchscreen met Ford Sync 4A.

"Voor zowel Ford als de Amerikaanse auto-industrie is de F-150 Lightning een bepalend moment in de richting van een emissievrije, digitaal verbonden toekomst", aldus Bill Ford, de directievoorzitter van Ford.

"De F-serie is al 44 jaar Amerikas best verkochte truck, de ruggengraat van het werk in het hele land en een vertrouwd icoon voor generaties klanten. Nu brengen we een revolutie teweeg voor een nieuwe generatie."

De volledig elektrische Ford F-150 Lightning is vanaf volgend voorjaar verkrijgbaar en kost ongeveer $ 40.000.

Geschreven door Rik Henderson.