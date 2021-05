Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ford heeft de naam van zijn elektrische pick-up truck bekendgemaakt. Het heet de F-150 Lightning en zal in mei worden onthuld tijdens een evenement in Michigan.

De hele show wordt live gestreamd. Hier leest u hoe u het zelf kunt bekijken, plus alles wat u kunt verwachten.

De F-150 van Ford is een van de best verkochte vrachtwagens in de VS, en op de elektrische versie wordt lang verwacht. Ford maakt van de onthulling een grote deal, streamt het over meerdere platforms en organiseert zelfs 18 persoonlijke evenementen in het hele land, waaronder op Times Square en Las Vegas.

De elektrische truck zal op 19 mei 2021 om 21.30 uur EDT debuteren. Dit zijn de verschillende tijden over de hele wereld:

New York: 21.30 uur

Californië: 18.30 uur

Londen: 02.30 uur (20 mei)

Parijs: 03:30 uur (20 mei)

Berlijn: 3:30 uur (20 mei)

New Delhi: 07.00 uur (20 mei)

Tokio: 10:30 uur (20 mei)

Hong Kong: 9.30 uur (20 mei)

Het evenement wordt live uitgezonden vanaf Fords Facebook- profiel en YouTube-kanaal en Twitter . We hopen de stream hier in te sluiten wanneer deze beschikbaar is.

Ford heeft tot dusverre slechts een paar details over de F-150 Lightning bekendgemaakt, zoals de configuraties met twee motoren, mobiele stroomopwekking, handsfree rijhulpsystemen en draadloze software-updates. Van Ford wordt verwacht dat het niet alleen zijn elektrische truck onthult en meer details bevestigt tijdens het evenement, maar ook zijn Lightning-branding zal uitdragen. Het heeft een geschiedenis bij Ford en verscheen begin jaren negentigop de SVT F-150-straatvrachtwagens.

Het is de truck van ons verleden en ons heden. Op 19 mei wordt het de truck van onze toekomst. # F150Lightning #BuiltFordProud pic.twitter.com/I72ZVTc1oQ - Ford Motor Company (@Ford) 10 mei 2021

Houd er rekening mee dat de F-150 Lightning pas in 2022 in de verkoop zal gaan en dat deze zal worden geproduceerd in een nieuwe fabriek in Michigan. Ford heeft gezegd dat het van plan is om tegen 2025 $ 22 miljard te besteden aan de productie van meer dan een dozijn EVs en een gas-elektrische hybride. De volledig elektrische en hybride F-150 behoren tot de geplande EVs .

Geschreven door Maggie Tillman.