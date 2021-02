Ford stelt medio 2026 vast als streefdatum voor elektrische versies van alle autos in Europa

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ford heeft vandaag een tijdlijn opgesteld voor de elektrificatie van zijn voertuigen in Europa, met medio 2026 als streefdatum voor elektrische opties voor alle personenautos, een combinatie van volledig elektrische of plug-in hybride.

Het bedrijf gaat verder, met als doel om tegen 2030 puur elektrisch te zijn, wat in overeenstemming is met de voorgestelde verboden op de verkoop van verbrandingsmotoren in een aantal Europese landen, en zal die plug-in hybrides geleidelijk zien verdwijnen.

Ford is bezig met de lancering van zijn eerste elektrische model, de Mustang Mach-E , maar de nieuwe tijdlijn legt een veel grotere verbintenis aan voor toekomstige elektrificatie in Europa.

Daarmee wordt ook $ 1 miljard geïnvesteerd in de Ford-fabriek in Keulen, die het Ford Cologne Electrification Center zal worden, waarbij Ford bevestigt dat daar vanaf 2023 een elektrische auto voor de Europese markten zal worden geproduceerd. In de toekomst zal daar mogelijk ook een tweede model worden geproduceerd.

Ford heeft onlangs een herstructurering doorgevoerd en verschuift wereldwijd de modellijn, en het nieuws van vandaag legt de nadruk op wat we allemaal verwachtten dat er zou komen.

Hoewel de Mustang Mach-E de zaken in stijl heeft afgetrapt, is wat veel interessanter wordt, de benadering van Ford van het massamarktsegment.

De Ford Fiesta is al jaren de best verkopende auto in het VK en het zijn de compactere, goedkopere modellen die voor velen de elektrificatie zullen ondersteunen. Hoewel er tal van opties zijn voor premium elektrische autos , blijven de kosten een barrière voor de massa.

Ford is ook een partner in de onderneming Ionity - samen met merken als BMW, Hyundai, Mercedes en VW - op zoek naar uitbreiding van zijn hoogvermogenlaadnetwerk in heel Europa. Nu er voor het komende decennium veel elektrische autos zijn gepland, gaat het autorijden in heel Europa veranderen.

Geschreven door Chris Hall.