Vanaf 2023 rijden Ford- en Lincoln-autos op Android Automotive, met ingebouwde Google-services

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ford en Google hebben een partnerschap aangekondigd waardoor Ford- en Lincoln-autos worden aangedreven door Google, draaien op Android Automotive en ingebouwde Google-apps en -services aanbieden.

De overeenkomst - die voor zes jaar loopt - zorgt ervoor dat autos vanaf 2023 op het Android-platform zullen zitten om de connectiviteit te verbeteren en een breed scala aan geïntegreerde diensten te bieden.

Daarmee zorgt Google Assistant voor de spraakbediening, Google Maps als basis voor navigatie en Google Play kan relevante apps zoals Spotify leveren.

"We zijn geobsedeerd door het creëren van onmisbare, onderscheidende Ford-producten en -diensten", aldus Jim Farley, president en CEO van Ford. "Deze integratie zal onze teams in staat stellen om te innoveren voor Ford- en Lincoln-klanten en tegelijkertijd naadloos toegang te bieden tot Googles apps en services van wereldklasse."

Hoe verschillend het Ford-systeem precies zal zijn van het systeem dat we in de Polestar 2 hebben gezien, valt nog te bezien en het roept ook vragen op over welke richting Ford nu zijn eigen Sync-software inslaat - waarvan de vierde versie zijn debuut maakt in de Ford. Mustang Mach-E (afgebeeld).

Het voordeel van met Google werken is duidelijk: het is niet nodig om een alternatief platform te ontwikkelen, minder zorgen over app-compatibiliteit en het vermijdt de algemene kritiek over trage updates of ontbrekende functies.

Google Maps wordt ook algemeen beschouwd, met het voordeel dat het live zoeken naar zaken als bedrijven beter biedt, wat vaak de integratie overtreft die u op andere autoplatforms aantreft.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 2 februari 2021

Achter deze deal is er nog veel meer aan de hand. Dit gaat niet alleen over de autos van Ford, het gaat om een nauwere samenwerking waardoor Google en Ford op een aantal andere gebieden gaan samenwerken. Ford zal Google Cloud gebruiken en profiteren van Googles AI en machine learning, en de twee bedrijven vormen een nieuwe werkgroep om andere datagestuurde kansen na te jagen.

Uiteindelijk betekent dit dat Ford een enorme partner heeft voor toekomstige geconnecteerde diensten.

"Terwijl Ford de meest diepgaande transformatie in onze geschiedenis voortzet met elektrificatie, connectiviteit en zelfrijden, vormen Google en Ford samen een innovatiekrachtcentrale die echt in staat is om onze klanten een superieure ervaring te bieden en ons bedrijf te moderniseren", aldus Farley.

Geschreven door Chris Hall.