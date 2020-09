Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ford heeft de pre-orderboeken al geopend voor veel van zijn versies van de Mustang Mach-E . Inderdaad, in het VK wordt de eerste editie al vermeld als "pre-orders full".

Oorspronkelijk werden drie versies van de eerste volledig elektrische auto van Ford aangekondigd: de Mach-E, de Mach-E AWD en de Mach-E First Edition. Nu is er nog een ander bevestigd model om naar uit te kijken, de Mach-E GT.

Bij het GT-model draait het, zoals je al geraden had, om prestaties. Hij is uitgerust met een batterij van 88 kWh en dubbele elektromotoren, die het voor- en achterwiel onafhankelijk aandrijven en 465 pk en 830 Nm koppel genereren.

Ford zegt dat de Mach-E GT in 3,7 seconden 0-62 mph zal afleggen, wat gelijk is aan het Tesla Model Y. Die batterij kan worden opgeladen met snelheden tot 150 kW, wat je een bereik van 73 mijl geeft vanaf 10 minuten op de oplader. Het bereik wordt gegeven als 310 mijl.

Het slechte nieuws is dat Ford zegt dat de Mustang Mach-E GT pas eind 2021 de weg op zal in Europa, maar met adaptieve ophanging, 20-inch wielen, grote rode remklauwen en twee exclusieve kleuren - Grabber Blue en Cyber. Oranje - er zal geen twijfel bestaan dat deze auto eenmaal is aangekomen.

Ford heeft de technologie in de Mach-E besproken. Het zal de eerste auto zijn die de nieuwe Ford Sync 4-software debuteert en een reeks functies toevoegt om bestuurders op de weg te ondersteunen en een enorm centraal scherm van 15,5 inch heeft.

Er is geen woord over wat u in het VK voor de GT moet betalen, maar met de Mach-E AWD die meer dan £ 46k kost, zal het niet goedkoop zijn.

Maar genoeg gepraat Ford, het wordt tijd dat we deze autos op de weg krijgen. We kunnen niet wachten om er een ritje mee te maken zodra het onze kust bereikt.

Geschreven door Chris Hall.