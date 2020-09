Ford plaagt de volledig elektrische F-150-truck, die in 2022 op de wegen moet rijden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ford is bezig met de lancering van de nieuwe F-150 pick-up truck en heeft nog een paar details gedeeld over de volledig elektrische versie, een truck die belooft de krachtigste F-150 ooit te worden.

De F-150 is een werkpaard en is sinds 1977 de best verkochte pick-up in de VS; Ford geeft ook aan dat de F-150 een motor is voor de Amerikaanse economie, omdat deze zo veel wordt gebruikt.

"De pick-ups uit de F-serie vormen de ruggengraat van het werk en de productiviteit in het hele land. En nu bereiden we ons voor op de bouw van een volledig elektrische versie van Amerikas populairste voertuig, en het zal een serieus capabel, speciaal gebouwd stuk gereedschap worden voor serieuze vrachtwagenklanten, "zei Jim Farley, COO van Ford en binnenkort CEO.

Hoewel de details nog niet bekend zijn, heeft Ford bevestigd dat de elektrische F-150 twee elektromotoren zal hebben om zijn trekvermogen te behouden, terwijl hij meer koppel en snellere acceleratie biedt dan de huidige modellen met verbrandingsmotoren.

De elektrische versie behoudt de mogelijkheid om een mobiele stroomgenerator te zijn, zodat u het gereedschap ter plaatse van stroom kunt voorzien of mee kunt kamperen, net zoals u kunt met de gewone F-150.

De volledig elektrische F-150 zal worden gebouwd in het Ford Rouge Complex in Dearborn, Michigan, de thuisbasis van Ford.

"We zijn trots om opnieuw te bouwen en te innoveren voor de toekomst hier in de Rouge met het debuut van onze geheel nieuwe F-150 en de bouw van een modern nieuw productiecentrum om de allereerste volledig elektrische F-150 te bouwen. zei Bill Ford, uitvoerend voorzitter, Ford Motor Company.

U kunt meer over de elektrische F-150 verwachten naarmate we de lanceringsdatum van 2022 naderen.

Geschreven door Chris Hall.