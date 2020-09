Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ford heeft de nieuwe versie van Ford Sync gepresenteerd - versie 4 - die zijn debuut gaat maken in de nieuwe Mustang Mach-E , de aanstaande elektrische auto van het bedrijf. Het put uit maatwerk, personalisatie en connectiviteit die tot nu toe niet beschikbaar waren en luidt een aantal aantrekkelijke functies in.

De Mach-E wordt een geweldige showcase voor de volgende generatie Sync-software, dankzij het enorme 15,5-inch display in het midden van de auto, dat aanraakbediening mogelijk maakt - met bekende knijp- en veegbewegingen - terwijl er ook een fysieke draaiknop is de onderkant. Dat wordt geweldig voor volumeregeling en veel tastbaarder dan het tikken op knoppen op het scherm - en ook geweldig voor de passagier.

Een van de belangrijkste kenmerken van de nieuwe software is de aanpassing die het biedt via kaarten, waardoor u toegang krijgt tot alle functies die u wilt en niet wordt beperkt door de gebruikersinterface.

Met deze kaarten kunnen apps worden uitgevoerd zonder het hele scherm te domineren, bijvoorbeeld toegang tot informatie of mediabediening zonder het hele scherm naar die taak te hoeven schakelen. Dat betekent dat u de navigatie op het display kunt houden terwijl u iets anders opent.

Een gebied dat nieuw is - en we denken dat het een trend zou kunnen zijn voor andere autos - is de mogelijkheid om Android Auto of Apple CarPlay te laten draaien en zichtbaar te maken naast andere kaarten. Nogmaals, dat betekent dat u Android Auto zou kunnen openen om toegang te krijgen tot een media-app, terwijl u tegelijkertijd de eigen navigatie van de auto gebruikt en beide op het display.

Apple CarPlay en Android Auto zullen standaard en draadloos zijn, maar dankzij Sync AppLink komt er ondersteuning voor andere apps. Dat omvat Waze, wat betekent dat u native op de Waze-manier kunt navigeren.

Personalisatie gaat echter dieper, omdat Ford ook machine learning zal gebruiken om de ervaring op de bestuurder af te stemmen. Sync kan patronen in uw autogebruik herkennen en wijzigingen aanbrengen om die zaken te ondersteunen. Als u op de terugweg van uw werk altijd naar huis belt, kan Sync u dit op het juiste moment voorstellen. Als je altijd op donderdag naar de voetbaltraining gaat, kan het navigatiesysteem op donderdag klaar staan om je daar naartoe te navigeren.

Het idee is om enkele routinetaken te verwijderen, zodat u kunt ontspannen en genieten van de rit.

Dankzij de FordPass-app op je smartphone heb je veel controle buiten de auto. Een nieuw aspect hiervan is de installatie op afstand. Hiermee kunt u de instellingen van uw auto op uw telefoon configureren en deze naar de auto laten duwen.

Dat kunnen zaken zijn zoals uw belangrijke bestemmingen - werk, thuis, de sportschool, enz. - en dat gepersonaliseerde profiel kan worden toegepast wanneer u de auto gebruikt. Als er een andere bestuurder in de familie is, kan die persoon een andere configuratie hebben, zodat iedereen krijgt wat hij wil.

Ford zegt dat dit op de Mach-E zal worden uitgebreid tot 80 verschillende instellingen, inclusief zaken als de rijmodus die je het liefst gebruikt.

Er is ook ondersteuning voor het gebruik van uw telefoon als sleutel, zodat wanneer u de auto nadert met uw telefoon, de auto u kan herkennen en ervoor kan zorgen dat de configuratie naar uw voorkeur is.

Er zullen ook oplaadbedieningen en voorconditioneringsopties zijn via de app - gebruikelijk in veel moderne elektrische autos - terwijl Ford Sync je ook realtime informatie geeft over oplaadopties en parkeerlocaties.

Veel van de technologie zal afhankelijk zijn van connectiviteit en Ford heeft gezegd dat nieuwe Ford-autos in Europa standaard worden geleverd met een modem om die verbinding tot stand te brengen, terwijl updates op de achtergrond kunnen worden gedownload en geïnstalleerd zodra u weer thuis geparkeerd staat. . Ford heeft gezegd dat de update verbeteringen zal brengen aan Sync en andere computermodules op autos.

De nieuwe versie van Ford Sync zal voor het eerst verschijnen in de Mach-E, maar Ford heeft gezegd dat het in de toekomst op geselecteerde voertuigen in Europa zal zijn.

Geschreven door Chris Hall.