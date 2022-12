Fiat verkoopt u een zeer reële auto in de metaverse...

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een Fiat kopen betekent niet per se een voet zetten in een traditionele autodealer, want het bedrijf laat je dat doen in de metaverse.

De Fiat Metaverse Store bevat het nieuwste vlaggenschip van het merk, de 500 LaPrima by Bocelli, en belooft een digitale ervaring waarin autokopers hun volgende auto kunnen vinden en configureren zonder ooit hun huis te verlaten.

Hoewel die speciale Fiat 500 de lanceringsauto is, zegt Fiat dat de hele 500 line-up tegen het einde van het jaar zal worden aangeboden, met andere modellen die in 2023 online komen. Voor nu gaat het echter om de kleine auto die kan. Wie op zoek is naar de elektrische Fiat 500e kan binnenkort ook terecht.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Hoewel het gebruik van het woord "metaverse" je zou kunnen doen denken dat je een VR-headset nodig hebt om je auto te kopen, is dat helemaal niet het geval. De Fiat Metaverse Store is gebouwd in samenwerking met Touchcast en Microsoft en er is geen headset nodig. Je zult nog steeds in staat zijn om je volgende auto in een wijds 360-graden beeld te bekijken, maar je doet het gewoon op een plat scherm.

Wil je een proefrit maken met de auto? Geen probleem, de 500 La Prima van Bocelli kan worden bestuurd op La Pista 500, het circuit op het dak van het Lingotto-gebouw in Turijn. Maar als je een proefrit wilt maken, moet je naar een echte dealer.

In de echte wereld.

Geschreven door Oliver Haslam.