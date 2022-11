De volledig elektrische Abarth 500e is er en belooft een glimlach in overvloed.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De langverwachte hot-hatch Abarth 500e is er, en hij belooft een grote glimlach te toveren op de gezichten van degenen die erin mogen rijden.

De Abarth 500e is gebaseerd op de reeds populaire Fiat 500e, maar deze is blijkbaar "meer Abarth dan ooit". Het is niet precies duidelijk wat dat betekent, maar we weten wel dat deze volledig elektrische auto genoeg heeft om je enthousiast te maken.

In vergelijking met de Abarth 500 op benzine is deze sneller. Ons is verteld dat hij een seconde sneller is, wat een 50% snellere acceleratie van 12 tot 25 km/u betekent. Abarth zegt dat de nieuwe elektrische versie ook sneller is van 25 naar 37 km/u, in slechts 1,5 seconde. Het is een soortgelijk verhaal bij het optrekken van 37 tot 62 km/u.

Als dat allemaal klinkt als uit de duim gezogen statistieken, heb je misschien gelijk. Maar hier zijn enkele koude, harde cijfers - de Abarth 500e wordt geleverd met een 42 kWh batterij die 155 pk levert. Hij kan van 0 naar 100 km/u rijden in zeven seconden, wat niet echt Tesla-schokkend is, maar wel respectabel.

Het 85 kW snellaadsysteem schijnt 80% van de accu in slechts 35 minuten op te laden, maar we hebben nog geen werkelijke actieradiuscijfers gekregen. We weten ook niet hoeveel dit ding weegt. Of de prijs.

Wel weten we dat er een softtop-versie komt. Draadloos CarPlay en Android Autio zijn beide inbegrepen, evenals een draadloze lader voor degenen die hun telefoon batterijen bij te vullen.

Wat de beschikbaarheid betreft, zouden de auto's rond het midden van 2023 op de opritten moeten verschijnen.

Geschreven door Oliver Haslam.