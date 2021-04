Fiat 500 Hey Google-serie brengt alles wat Google in uw auto heeft

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Assistant is waarschijnlijk de beste stemassistent die er momenteel is, dus het zou geen grote verrassing moeten zijn dat Fiat samenwerkte met Google voor de 500-familie.

Maar we hadden niet verwacht dat Fiat zo "all-in" zou gaan. De Hey Google-serie krijgt badges, gedecoreerde, geborduurde stoellabels en stoelmotieven - en dat is alles voordat je bij de eigenlijke technologie komt.

Dit is dus geen subtiele integratie van Googles technologie in de Fiat 500, het is een viering van Google Assistant, waarbij die veelkleurige "moleculen" op de B-stijl en de stoelen niets aan de verbeelding overlaten.

Er zullen Hey Google-versies zijn van de Fiat 500, 500X en 500L, die elk die extra ontwerpelementen krijgen, zodat je nooit zult vergeten dat je de Hey Google-editie van dit dappere autootje hebt gekocht.

Het is natuurlijk connectiviteit waar je echt naar op zoek bent. Dankzij de integratie van Google Assistant kun je Google vragen stellen over je Fiat 500 - en niet alleen in de auto - maar ook op je telefoon, Nest Hub of ander apparaat thuis.

U kunt Google bijvoorbeeld vragen waar uw auto is of hoeveel brandstof hij heeft. Dat is echt waar dit allemaal om draait - een naadloze integratie met Google, zodat het heel gemakkelijk is om informatie uit uw auto te halen als u er niet in zit.

Om het allemaal te laten werken, krijgen degenen die de Fiat 500 Hey Google-editie bestellen een Nest Hub voor de goede orde, als onderdeel van de goodiebag.

Het is niet de eerste keer dat we dit soort integratie hebben gezien - aangezien Google Assistant ook op vrijwel dezelfde manier in de Nissan Juke is verwerkt, maar zonder de Google-branding.

Eenmaal in de auto heb je een Google-logo op het Uconnect-display en voor degenen die de hele ervaring willen, ja, de auto ondersteunt Android Auto , dus je kunt je telefoon aansluiten en de cirkel rond maken.

De nieuwe Hey Google Fiat 500-modellen beginnen vanaf £ 16.005.

Geschreven door Chris Hall.