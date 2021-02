De nieuwe DS 4 springt in crossovergebied, maar mist een volledig elektrische versie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DS Automobiles heeft de DS 4 volledig onthuld, een nieuwe auto in het C-segment die een enorme stap voorwaarts maakt ten opzichte van het vorige model met dezelfde naam . DS Automobiles heeft deze auto in de crossover-ruimte verplaatst, met enorme 20-inch wielen voor die populaire baby-SUV-look.

Het nieuwe model weerspiegelt de onlangs aangekondigde Citroën C4 en er zijn veel overeenkomsten in het marktsegment dat deze autos aanvallen. De vorige DS 4 was een soort grotere hatchback en de nieuwe DS 4 is een soort van nog grotere coupé-achtige hatchback - maar ziet er veel beter uit.

Op het eerste gezicht ziet het er interessanter uit dan de bestaande DS 7 Crossback , en net als dat vorige model is er geen gebrek aan karakter om tongen te kwispelen. Van buitenaf heb je die kenmerkende lichten en hoekige details, met uitklapbare deurgrepen die je eraan herinneren dat dit een snee is.

Glijd naar binnen en je wordt geraakt door het drukke interieur, bezaaid met DSs kenmerkende Clous de Paris-reliëf en stiksels over de uitgestrekte leer. DS wijst erop dat hier een tweekleurig effect is, met lichte delen voor comfort - de middentunnel en stoelen - terwijl de donkere delen functioneler zijn - over het dashboard.

Er zijn talloze displays, niet alleen in het midden van de auto en voor de bestuurder, maar ook met een extra display dat is ontworpen voor gebaren op de middenconsole. Met de naam DS Smart Touch, het idee is dat u uw hand op een natuurlijke manier in het midden van de auto kunt laten rusten en met dit scherm kunt communiceren terwijl u uw ogen op de weg houdt - en te veel prikken op het hoofdscherm voorkomt.

Er draait een nieuw DS Iris-systeem om, waarmee wordt ingespeeld op enkele van de kritiek die we in het verleden hadden op DS-gebruikersinterfaces. Er blijkt nu meer functionaliteit en iets minder design te zijn, wat zeer welkom is.

Wat misschien verrassend is aan de nieuwe DS 4, is dat hij wordt gelanceerd zonder een elektrische versie. Er is een plug-in hybride met een benzinemotor van 180 pk en een motor van 110 pk, die 48 kilometer puur elektrisch rijden biedt, maar gezien de groei van het aantal elektrische voertuigen op batterijen in de afgelopen jaren, is het een verrassing dat dit premiummodel voorbij is gegaan.

Er komt een volledige reeks benzinemotoren - PureTech 130, 180, 225 - terwijl diesel 130 pk levert. Er zal een volledige reeks kleuren en uitrustingsniveaus zijn, zodat u kunt kiezen hoe verfijnd u wilt dat uw DS 4 eruitziet.

Er zijn in principe ook twee versies, met een gewone DS 4 vergezeld door de DS 4 Cross, waarbij de laatste wat exterieurdetails krijgt om hem een iets ruiger uiterlijk te geven, inclusief dakrails. Hoewel de Cross geen vierwielaandrijving krijgt, heeft hij het Advanced Traction Control-systeem en de afdalingscontrole.

De DS 4 komt aan in Q4 2021 en we verwachten dat het plug-in-model behoorlijk populair zal zijn. DS Automobiles haalde het Europese marktaandeel van Lexus in 2020 in en hoewel dat misschien niet tot uiting komt op de wegen in het VK, is het waarschijnlijk dat dit een sterke prestatie zal zijn voor het merk.

Geschreven door Chris Hall.