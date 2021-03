Dolby Atmos brengt meeslepende audio naar autos en voegt directionele bestuurderswaarschuwingen toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dolby Atmos komt naar voertuigen. Het eerste voertuig dat de technologie implementeert, is de Lucid Air luxe EV van Lucid Motor.

Het systeem in de Lucid Air wordt een Surreal Sound-systeem met 21 luidsprekers, dat bestaat uit voor-, achter-, zij- en hoogteluidsprekers. Zoals we eerder hebben gemeld , is de bestaansreden van Lucid gericht op nieuwe technologie en het breken van records om naam te maken in plaats van te handelen op een gevestigd merk.

Passagiers in de auto kunnen het meeslepende geluid van Atmos ervaren, terwijl de technologie er ook voor zorgt dat eventuele waarschuwingen of meldingen naar de bestuurder worden gericht. Lucid zegt bijvoorbeeld dat een veiligheidsgordelwaarschuwing in de oren van de bestuurder komt uit de richting van de niet-vastgespen gordel.

Andere waarschuwingen, zoals dodehoekdetectie, zijn ook gericht om de bestuurder op het probleem te wijzen. Zelfs richtingaanwijzers / richtingaanwijzers zullen klinken alsof ze van de juiste kant van het voertuig komen. Alle audio wordt uitgezonden om de bestuurder en passagiers te waarschuwen met Atmos-verbeterd.

Lucid Air heeft een geprojecteerd bereik van meer dan 500 mijl (met het 113kWh uitgebreide batterijpakket) en een tijd van 0-60 mph van 2,5 seconden. De leveringen van het nieuwe voertuig starten in de tweede helft van 2021.

"Als eerste auto die Dolby Atmos integreerde, levert Lucid Air een verheven, multidimensionale geluidservaring die vergelijkbaar is met de andere innovaties bij Lucid", aldus Derek Jenkins, senior vice president Design bij Lucid Motors.

"De post-luxe ervaring gaat niet alleen over mooi design en de volgende generatie technologie, het spreekt ook tot een ongeëvenaarde ervaring in de auto die alle zintuigen prikkelt."

Apple CarPlay uitgelegd: iOS meenemen op de weg Door Britta O'Boyle · 7 juli 2020 Een gedetailleerd overzicht van hoe Apples CarPlay werkt, met uitleg over onder andere Google Maps gebruiken, berichten verzenden en muziek afspelen.

Geschreven door Dan Grabham.