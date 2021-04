Citroëns nieuwe vlaggenschip C5X is een semi-autonome luxe plug-in hybride

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Citroën heeft een nieuw vlaggenschip onthuld, de Citroën C5X, die hij als luxe tourer pakt. Interessant is dat Citroën er een crossover-stijl voor heeft bedacht, die inspeelt op de wens naar SUV-rijhoogte, met het comfort van een sedan en de bruikbaarheid van een stationcar.

Citroën beschouwt dit als geen van de bovenstaande en al het bovenstaande, en het was duidelijk om bij de wereldpremière te zeggen dat het gelooft dat deze carrosserievorm aan al die eisen voldoet - dus verwacht geen variaties.

Dit model heeft een coupé-esthetiek, met een lange motorkap, een snelle achterkant en met minder overhang aan de achterkant dan aan de voorkant - hoewel je op het eerste gezicht misschien denkt dat je naar de Citroën C4 kijkt, die er hetzelfde uitziet.

Het belangrijkste hierbij is dat u veel beenruimte krijgt voor de achterpassagiers en een bagageruimte van 545 liter, dus er is voldoende ruimte voor die lange ritten.

Er zullen benzine- of plug-inhybrideversies van de C5X zijn, zonder verplichting tot een volledig elektrische versie op dit moment. De auto zit echter op het EMP2-platform, dus zou in de toekomst gemakkelijk in elektrische vorm kunnen verschijnen - hoewel we vermoeden dat de prijs daarvoor momenteel de drempel is.

In plaats daarvan krijgt de C5X een aandrijflijn die is gebaseerd op wat je in de C5 AirCross aantreft , met een plug-inhybride van 225 pk die 50 km / 30 mijl elektrisch bereik levert voor die korte stadsritten.

Er zullen een hoop technologie zijn, met een groter heads-up display dat belangrijke details op de binnenkant van de voorruit projecteert, zodat de bestuurder een augmented reality-achtige ervaring krijgt.

Een 12-inch display bevindt zich in het midden van het dashboard en gebruikt een geheel nieuwe interface, die volgens Citroën veel meer op een smartphone-ervaring lijkt. Hebben we dat de laatste tijd niet veel gehoord van autofabrikanten?

Er is ook veel rijtechnologie, met autonomie van niveau 2 , wat betekent adaptieve cruisecontrol, stop-start rijden en rijstrookassistentie, dus in sommige gevallen zal de auto zelf rijden.

Comfort en luxe staan bovenaan de lijst: deze auto is ontworpen om als een wolk te zweven en u met verfijning en comfort van A naar B te brengen.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 12 April 2021

De Citroën C5X zal eind 2021 te bestellen zijn en zal begin 2022 op de wegen verschijnen.

Geschreven door Chris Hall.