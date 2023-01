Chrysler's Synthesis cockpit concept toont de toekomst van autorijden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Chrysler heeft de Synthesis cockpit demonstrator onthuld, een nieuwe ervaring op wat het bedrijf zegt zal in de voorhoede van zijn stap naar EV's.

De tweezits Chrysler Synthesis is te zien op CES 2023 vanaf 5 januari en geeft bestuurders een glimp van hoe de toekomst van Chrysler's voertuigen eruit zal zien. Het is ook de kern van wat moederbedrijf Stellantis in gedachten heeft voor een hele reeks voertuigen, te beginnen met het kleinste van het kleine en helemaal naar enorme vrachtwagens. Versies van wat Chrysler hier laat zien, zullen ze allemaal aandrijven.

Het begint allemaal met de STLA Brain, een systeem dat technologie in de hele cockpit van de auto integreert en een volledig 37,2 inch infotainmentscherm voor beide voorste rij inzittenden integreert. Chrysler zegt dat geavanceerde kunstmatige intelligentie zal STLA Brain aan te passen aan de behoeften van mensen na verloop van tijd, het leren van voorkeuren van de gebruiker en dan veranderen om hen tegemoet te komen. STLA Brain zal ook deel uitmaken van een nieuwe digitale assistent genaamd MyDay, iets dat alles afhandelt, van updates tot agenda's.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wil je mediteren terwijl je rijdt? Chrysler zegt dat de Chill/Zen/Fun Modes "een zintuiglijke ervaring" zullen creëren terwijl de auto stilstaat of autonoom wordt gereden. Dat brengt ons bij het volgende belangrijke onderdeel van de Synthese-demo - zelfrijdende technologie.

De Synthesis concept toont ook STLA AutoDrive uit, Chrysler's Level 3 autonoom rijden systeem waarmee bestuurders hun ogen van de weg kunnen halen en zowat alles kunnen doen wat ze willen, zolang ze bij bewustzijn zijn. Er is geen tijdlijn over wanneer AutoDrive zal schip, echter.

Het hele concept ziet er goed uit en het zal fascinerend zijn om te zien hoe het zich aanpast aan verschillende maten en ontwerpen van auto's.

Geschreven door Oliver Haslam.