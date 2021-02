Chevy breidt de Bolt-familie uit met de Bolt EUV, een elektrische bedrijfswagen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voortbouwend op de populariteit van de Chevy Bolt heeft Chevrolet een nieuw model gelanceerd: de Bolt EUV.

Terwijl de gewone Bolt een facelift krijgt om hem een opgefrist uiterlijk te geven, zal de introductie van het nieuwe model interessant zijn voor diegenen die iets groters willen. Het neemt de SUV-stijl over - vandaar de naam EUV - ongeveer 6 centimeter langer dan het originele Bolt-model en krijgt functionele kenmerken zoals dakrails, terwijl er 3 inch meer beenruimte is voor achterpassagiers.

De Bolt EUV is ook verkrijgbaar met Super Cruise, Chevys concurrent van Teslas Autopilot , en belooft een niveau van autonomie op compatibele wegen, waarvan Chevy zegt dat er meer dan 200.000 mijlen zijn in de VS en Canada. Natuurlijk moet u te allen tijde de controle over het voertuig behouden, met een attentiesysteem voor de bestuurder om ervoor te zorgen dat u alert blijft.

Beide Bolt-modellen zitten op een 65kWh-batterij, waarbij het nieuwe model iets lager in het voorspelde bereik komt dankzij de grotere afmetingen en het grotere gewicht. Chevy beweert dat de Bolt EUV goed is voor 250 mijl, wat een goed werkbaar bereik is. Er is ook een garantie van 8 jaar, 160.000 mijl op deze batterij.

Er is een enkele motor die 150 kW / 200 pk levert.

De Bolt EUV wordt geleverd met een multifunctionele oplaadkabel, met de mogelijkheid om de connector te veranderen, zodat deze geschikt is voor opladen via een 120V stopcontact thuis, of een 240V wallbox van 7,2 kW, wat betekent dat je geen extra kabel hoeft te kopen.

Hoewel de autos dezelfde naam hebben, wijst Chevy erop dat ze geen gemeenschappelijke buitenpanelen delen, dus dit zijn echt verschillende autos. Intern is er een 10,2-inch infotainment-display dat een 8-inch digitale metercluster voor de bestuurder ondersteunt.

Er is een knop met één pedaal om het rijden met minimaal remgebruik mogelijk te maken, terwijl er een "regen on demand" -peddel op het stuurwiel zit.

Er is ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto , draadloos opladen van telefoons, terwijl apps voor in de auto zoals Alexa en Spotify zijn om je onderweg verbonden te houden.

Misschien is het beste nieuws dat de Chevy Bolt goedkoper wordt, waarbij de basisprijs voor 2021 $ 5000 lager wordt. De Chevy Bolt EV begint bij $ 31.995, terwijl de nieuwe Chevy Bolt EUV begint vanaf $ 33.995 voordat er incentives worden toegevoegd. Ze zijn beschikbaar in de zomer van 2021.

Geschreven door Chris Hall.